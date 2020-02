Apple reabre algumas lojas na China após fechar devido ao Coronavírus

O Coronavírus tem tido um impacto muito significativo, nomeadamente no que respeita às empresas tecnológicas. A Apple é um desses exemplos.

Após ter encerrado as suas lojas na China, no início deste mês de fevereiro, a empresa de Cupertino anunciou que reabriu novamente algumas unidades em Pequim, mas com horário reduzido.

Se fizemos um apanhado às consequências que o Coronovírus tem tido no mundo da tecnologia, destacamos o fecho da gigafactory da Tesla, as lojas da Xiaomi e até mesmo o cancelamento do Mobile World Congress deste ano em Barcelona.

Também a Apple tinha encerrado as suas lojas físicas e escritórios na China devido ao Coronavírus, depois das orientações do Governo chinês. Este encerramento aconteceu no início deste mês.

Essa situação gerou algumas incertezas, por parte da Foxconn relativamente à produção do iPhone 9 e do iPhone 12. Por sua vez, ontem noticiámos que o Japão enviou 2.000 iPhones para um navio que se encontra em quarentena, com o objetivo de ajudar os passageiros.

No entanto, algumas empresas estão, aos poucos, a voltar às suas rotinas.

Apple reabre algumas lojas em Pequim, mas com horário reduzido

A marca da maçã anunciou que irá reabrir algumas lojas físicas localizadas em Pequim, capital da China. As lojas que foram encerradas devido à epidemia serão reabertas, no entanto, com algumas precauções e limitações de funcionamento.

Os estabelecimentos irão funcionar num regime de horário reduzido, ou seja, em vez de ser o comum de 12h, das 10h às 22h, as lojas estarão abertas apenas durante 7h diárias, entre as 11h e as 18h.

Mas há outras precauções, pois a Apple recomendou que os clientes usassem máscaras de proteção e colaborassem na medição de temperatura corporal.

Também os escritórios e centros de suporte começaram a reabrir desde o dia 8 de fevereiro, mas com medidas de precaução.

Esta decisão incluiu, para já, somente as lojas localizadas em Pequim. As restantes unidades em Shenzhen e Xangai continuarão encerradas.

