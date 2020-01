Xiaomi fecha as suas lojas físicas em toda China, devido ao Coronavírus

Devido ao surto do Coronavírus, a Xiaomi decidiu fechar as portas das suas lojas físicas em toda a China e, assim, combater a propagação do vírus.

O vírus já matou 81 pessoas na China e afetou mais de 2.700, e está próximo de ser considerado uma epidemia à escala global.

Com o número de infetados a crescer diariamente e um número alto de mortos a lamentar, o Coronavírus tem-se tornado cada vez mais preocupante. Já surgiram vários casos de infetados fora da China, o que poderá levar o vírus a ser considerado uma epidemia global, segundo a OMS.

Apesar dessas serem as consequências mais drásticas, o Coronavírus está também a condicionar o bom funcionamento em várias áreas, nomeadamente as empresas de tecnologia.

Dessa forma, a Xiaomi, e também a Huawei, já anunciaram medidas para ajudar o governo a lidar com o vírus.

Xiaomi vai fechar as suas lojas na China a partir de 28 de janeiro

A chinesa Xiaomi anunciou ontem que irá encerrar todas as suas lojas físicas que se encontram espalhadas por toda a China, já a partir desta terça-feira. Em comunicado, a marca adianta que as lojas serão reabertas na próxima segunda-feira, ou seja, dia 3 de fevereiro.

Trata-se de uma medida radical, mas necessária para ajudar no trabalho de prevenção e controle do Coronavírus. Ao evitar o contacto direto com as pessoas, esta medida contribui, por conseguinte, para a não propagação da epidemia.

Segundo o comunicado da Xiaomi:

Afetados pela situação epidémica, com o objetivo de cooperar com o governos a todos os níveis na prevenção de epidemias, responder de modo abrangente e ativo às políticas e medidas nacionais e também para proteger a saúde da sua família e amigos, nós decidimos: A Xiaomi House em todo o país será fechada de 28 de janeiro de 2020 (quarto dia) a 2 de fevereiro de 2020 (nono dia). Retomaremos as operações a 3 de fevereiro de 2020 (10º dia) e será notificado se houver algum ajuste. Se precisar comprar produtos, adquira-os no site oficial da Xiaomi ou na aplicação Xiaomi Mall. A logística de entrega segue normalmente. Devido aos feriados, o procedimento de logística, sofrerá atrasos. Pedimos desculpa por isso. Se precisar de serviço pós-venda, marque 4001005678. A Xiaomi fornecerá um serviço postal gratuito após a venda.

