Coronavírus: 2000 iPhones enviados para navio em quarentena

O Coronavírus é, infelizmente, o tema do momento! O número de mortos causados revela bem o quão mortífera é esta nova ameaça ao ser humano.

Recentemente o Japão confirmou mais 44 novos casos num navio que se encontra em quarentena. Para ajudar os passageiros do navio, foram distribuídos cerca de 2000 iPhones.

Chama-se Diamond Princess e é o navio mais famoso do momento, só que pelas piores razões. A bordo deste cruzeiro de luxo, que se encontra na costa do Japão, estão 3711 pessoas, das quais 44 estão infetadas com o Covid-19 (nome oficial adotado pela Organização Mundial da Saúde para o vírus).

O navio está em quarentena desde o início de fevereiro.

De acordo com o site Macotakara, citado pelo 9to5mac, o Governo japonês enviou 2000 iPhones para o cruzeiro. Segundo a informação, a entrega de iPhones com o serviço Softbank permite aos passageiros o acesso à app japonesa do Ministério da Saúde. Desta forma, os passageiros do navio de cruzeiro poderão trocar facilmente informações com médicos. Haverá um iPhone por cabine em todas as cabines de passageiros e salas da tripulação

