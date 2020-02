Quem disse que na Guerra não pode haver Amor? Pois bem, Apex Legends parece querer provar isso mesmo… e com o Dia dos Namorados como pano de fundo.

Venham saber o que se passa no Dia dos Namorados em Apex Legends.

São Valentim vai das uma perninha em Apex Legends. Bem, talvez não seja bem assim, mas a Electronic Arts revelou recentemente que o Dia dos Namorados não vai passar despercebido no seu Battle Royale (desenvolvido pelos estúdios da Respawn).

O Amor chega a Apex Legends com o evento Valentine’s Day Rendezvous, um evento que já está disponível e assim ficará até dia 18 de Fevereiro.

Para esta ocasião, a Respawn convida os jogadores a juntarem-se à tal “pessoa especial” e a jogarem os dois para conquistar itens temáticos do evento. Por outras palavras, será o regresso do modo Duos, onde dois jogadores fazem parceria para a vitoria final.

Durante o evento, os pares recebem o dobro dos pontos de experiência adquiridos em Rendezvous, sendo possível amealhar até um máximo de 20.000 pontos por dia.

Há ainda alguns artigos como os dois novos amuletos de armas para Pathfinder e Nessy e alguns objetos do ano passado como “Through the Heart” para o DMR Longbow e o banner cosmético “Love of the Game”, que irão regressar com desconto.

O evento, que faz parte da Temporada 4: Assimilation de Apex Legends, irá adicionar um pack com o aspeto Morte Real para Revenant e 600 Moedas Apex, tudo disponível por 4,99€.

Apex Legends está disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One.