Apple aumenta preços de vários produtos. Há modelos a subir centenas de euros…

A Apple avançou com uma atualização dos preços de vários dos seus equipamentos, confirmando informações que já circulavam nos últimos dias. Os aumentos afetam sobretudo a gama Mac e iPad, com algumas versões a registarem subidas de várias centenas de euros.

A Apple decidiu rever o preço de diversos produtos do seu catálogo, numa alteração que já está a ter impacto em vários mercados internacionais. Entre os equipamentos mais afetados encontram-se os computadores Mac e os tablets iPad, enquanto a linha iPhone continua, para já, sem qualquer alteração nos preços oficiais.

Um dos exemplos mais evidentes é o do MacBook Neo. O portátil mais acessível da marca deixou de custar 699 euros na sua configuração base e passa agora a estar disponível por 799 euros. Já a variante equipada com 512 GB de armazenamento chega aos 899 euros.

Macs registam algumas das maiores subidas

Apesar do aumento aplicado ao MacBook Neo, existem outros modelos da gama Mac que sofreram ajustes ainda mais expressivos. Os novos preços apresentados pela empresa de Cupertino representam, em vários casos, acréscimos de centenas de euros face aos valores anteriormente praticados. Entre as alterações mais relevantes destacam-se:

MacBook Air de 13 polegadas: de 1249 para 1449 euros;

MacBook Air de 15 polegadas: de 1499 para 1749 euros;

MacBook Pro de 14 polegadas com chip M5: de 1949 para 2249 euros;

MacBook Pro de 16 polegadas com M5 Pro: de 3099 para 3499 euros;

MacBook Pro de 16 polegadas com M5 Max: de 4549 para 5199 euros;

Mac Studio com M4 Max: de 2329 para 3049 euros; Mac Studio com M3 Ultra: de 4849 para 6399 euros;

Mac mini com M4 Pro: de 1719 para 1929 euros;

iMac: de 1519 para 1829 euros.

A única exceção relevante nesta categoria é o Mac mini equipado com o processador M4, que mantém o preço inicial de 979 euros.

Apple aplica reajustes importantes também ao iPad

Os tablets da Apple não escaparam à atualização de preços. Tanto a família iPad Air como os modelos Pro passaram a custar mais do que anteriormente. Os novos valores de entrada são os seguintes:

iPad Air de 11 polegadas: de 679 para 829 euros;

iPad Air de 13 polegadas: de 879 para 1029 euros;

iPad Pro de 11 polegadas: de 1129 para 1329 euros;

iPad Pro de 13 polegadas: de 1479 para 1679 euros.

No segmento do entretenimento doméstico, o Apple TV 4K também recebeu novos preços. A versão de 64 GB com ligação Wi-Fi passa para 229 euros, acima dos anteriores 169 euros. Por sua vez, o modelo de 128 GB com Wi-Fi e Ethernet sobe de 189 para 299 euros.

As alterações não estão limitadas a Portugal ou ao mercado europeu. A estratégia de atualização de preços está a ser aplicada em diferentes regiões onde a Apple comercializa os seus produtos.

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