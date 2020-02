Coronavírus não faz parar a Mobile World Congress 2020

Tendo em conta o número de empresas que já desistiram, a maior feira de tecnologia direcionada para o segmento móvel estava em risco de não abrir portas. No entanto, a organização da feira veio informar que o evento vai mesmo realizar-se.

A decisão foi tomada durante uma reunião extraordinária da GSMA (entidade responsável pela organização).

A maior feira de tecnologia mobile (Mobile World Congress – MWC) acontece em Barcelona de 24 a 27 de fevereiro. Este é um das mais importantes eventos do mundo de tecnologia, mas esta ano, como já referimos, está “assombrado” pelo coronavírus.

Do lado da organização tem havido muita sensibilização e anúncio de medidas, mas tal não tem sido suficiente para travar as desistências. Mesmo assim, a imprensa espanhola revelou que, após uma reunião extraordinária a decisão foi de manter a Mobile World Congress, edição de 2010. De acordo com a Lusa, a reunião, inicialmente planeada para se realizar na sexta-feira, foi antecipada para as 14:00 locais (13:00 em Lisboa).

A tecnológica finlandesa Nokia anunciou hoje que não ia participar no congresso em Barcelona por receio de propagação do coronavírus, sendo a última da crescente lista de desistências do evento, que inclui as grandes fornecedoras de equipamento de telecomunicações móveis.

O surto do novo coronavírus que foi detetado na China já infetou mais de 45 mil pessoas e provocou a morte a mais de 1.100, mas só um dos óbitos ocorreu fora de território chinês.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) atribuiu na terça-feira o nome Covid-19 à doença provocada pelo novo coronavírus.

Leia também…