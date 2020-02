O macOS, como é expectável, tem um relógio embutido no próprio sistema operativo. Todavia, é possível adicionar mais fusos horários – dois ou até mais – ao seu Mac.

Esta capacidade não está acessível de forma nativa, mas é possível adicioná-la. Para determinados perfis de utilização, será certamente algo útil e obrigatório!

O macOS, para utilizadores provenientes do Windows, pode inicialmente parecer confuso e pouco intuitivo. Não obstante da primeira impressão, ambos os sistemas operativos são completos e repletos de capacidades.

Tal como é natural, todos os computadores Mac com macOS têm, no canto superior direito, a indicação da data e hora. Nativamente, a Apple permite configurar automaticamente ou manualmente este parâmetro. No entanto, é impossível adicionar mais do que um relógio, algo extremamente útil para diferentes fusos horários.

Graças às iniciativas da comunidade e desenvolvedores, são criadas alternativas. Assim é o Clocker. Tal software pode ser a solução para os utilizadores mais exigentes com este parâmetro!

Clocker traz mais fusos horários ao relógio do macOS

Disponível gratuitamente na Mac App Store – e também no GitHub – o Clocker permite adicionar mais fusos horários ao macOS. Esta é uma aplicação complementar ao relógio nativo, elevando as capacidades ao dispor do utilizador.

O grande destaque está na acessibilidade, ficando um ícone alojado na barra superior. Ao clicar no ícone, o utilizador pode ver as horas para o fuso horário pretendido. No entanto, as funcionalidades não se ficam por aqui.

É ainda possível configurar lembretes com alertas para um fuso horário em específico. O calendário, embutido na aplicação e associado ao calendário da Apple, também irá apresentar os seus compromissos segundo os vários fusos horários.

Desse modo, estamos perante uma ferramenta de extrema utilidade para utilizadores que trabalham e têm de lidar com várias mudanças de fuso horário na sua agenda e compromissos. De forma simples, passam a ter um aliado no macOS que ajudará a elevar a organização e produtividade.

Pode receber e fazer chamadas telefónicas no seu Mac…