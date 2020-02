O seu filho usa o Kali Linux? Alerte de imediato as autoridade

Por vezes surgem coisas na internet que têm um enorme impacto e alcance. Recentemente alguém partilhou um poster, que alerta para a utilização da popular distribuição Kali Linux por parte dos mais novos.

De acordo com a informação do poster, se vir alguém a usar o Kali Linux ou o seu filho deve alertar de imediato a polícia!…é Hacking!

A NCA (National Crime Agency) publicou supostamente um poster onde alerta para os perigos das crianças nos computadores.

Ao contrário do que é normal, este poster alerta para a utilização da dark web, para a utilização de máquinas virtuais, a utilização de ferramentas como o Metasploit, entre outras.

Kali Linux – a distribuição do mal?

O Kali Linux é uma distribuição Linux out-of-box, baseada em Debian, que possui um conjunto de ferramentas ideais para realizar auditorias de segurança, computação forense, testes aos níveis de segurança, testes de penetração, hacking, entre outros.

O poster circula na rede social Twitter e há quem já tenha questionado a NCA de tal informação.

Em resposta a NCA referiu que não esteve envolvida na produção ou publicação de tal poster. No entanto, a agência do Reino Unido refere que existem muitas ferramentas que crianças com conhecimento técnico usam. Algumas dessas ferramentas são usadas para fins legais e ilegais; portanto, é vital que pais e filhos saibam como essas ferramentas podem ser usadas com segurança.

Quando se fala em distribuições Linux direcionada para o hacking o nome Kali Linux é provavelmente o mais conhecido. O objetivo desta distribuição não é propriamente dar ao utilizador ferramentas para realizar ataques informáticos, mas sim disponibilizar ferramentas para realizar auditorias de segurança, para computação forense, testes aos níveis de segurança, etc.

No entanto, as ferramentas estão disponíveis no sistema e prontas a usar. A internet depois dá uma ajuda, já que existem muitos tutoriais que ensinam a usar esta distribuição e respetivas ferramentas. Os responsáveis pela distribuição aproveitaram entretanto a “publicidade gratuita”… ora veja aqui.

