Graças à IA: Linux corrigiu 400 falhas de segurança em 24 horas

Em 24 horas, o Linux corrigiu mais de 400 vulnerabilidades de segurança no seu kernel. Este registo deve-se em grande parte à IA, agora amplamente adotada pelos investigadores de segurança. Pode parecer um problema, mas na verdade esta onde de descobertas está a tornar o Linux melhor e mais seguro.

400 falhas de segurança dem 24 horas

Tal como a Google e a Microsoft, o Linux enfrenta grandes desafios devido à IA. Os investigadores estão a descobrir cada vez mais vulnerabilidades, criando uma enorme carga para as equipas responsáveis ​​por garantir a segurança do Linux. Como Linus Torvalds, criador do Linux, mencionou, os programadores estão atualmente sobrecarregados com o número de vulnerabilidades que precisam de ser corrigidas imediatamente.

Entre 19 e 20 de julho de 2026, o Linux corrigiu mais de 400 vulnerabilidades identificadas no seu kernel. O ficheiro oficial de vulnerabilidades do Linux mostra um volume excepcional de correcções lançadas nestes dois dias. As vulnerabilidades corrigidas afetam componentes essenciais do sistema Linux , como o Bluetooth, Wi-Fi, firewall, gestão de memória e partilha de ficheiros em rede.

As falhas são sobretudo problemas de segurança de memória, que são comuns no código Linux. Para os administradores de sistemas e empresas que operam servidores Linux, é crucial instalar todas as correções sem demora. Se forem negligenciadas, os computadores permanecerão vulneráveis. É importante notar, no entanto, que nem todas as vulnerabilidades do Linux podem ser exploradas remotamente por um atacante.

Linux pode agradece à IA +pr esta ajuda

Esta onda de patches resulta da integração gradual de detetores baseados em IA. Desde o sucesso inicial, o fenómeno acelerou significativamente. Ferramentas como o Sashiko, inicialmente desenvolvido pela Google e posteriormente transferido para a Linux Foundation, são agora executadas em quase todos os patches submetidos ao kernel e estão a ser progressivamente integradas nos processos oficiais de revisão.

Segundo Greg Kroah-Hartman, os relatórios gerados por IA, outrora considerados lixo", tornaram-se verdadeiramente exploráveis ​​em 2026. Vulnerabilidades, algumas adormecidas durante quase uma década, foram descobertas este ano. Perante a explosão de descobertas assistidas por IA, o Linux foi forçado a implementar novas regras para regular os investigadores.

Os relatórios devem agora ser curtos, claros, verificados numa máquina real e os investigadores são encorajados a utilizar a IA para propor correções em vez de gerar inúmeros alertas. Este problema vai além do Linux. De acordo com Greg Kroah-Hartman, todos os principais projetos de código aberto têm vindo a sofrer com a mesma enxurrada de divulgações há meses.