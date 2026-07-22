Nova lei em Espanha multa os pais se os filhos menores fumarem
A guerra contra o tabaco é antiga e trava-se em vários países, incluindo Portugal. Nesse sentido, a vizinha Espanha decidiu que os menores de idade ficam não apenas proibidos de comprar tabaco, mas também de fumar. A nova lei espanhola procura introduzir uma série de mudanças.
Até aqui, a legislação espanhola limitava-se a proibir a venda de tabaco a menores.
A partir de agora, assumindo que a proposta passa no Parlamento, os menores ficam impedidos de consumir qualquer produto relacionado com tabaco, seja ele tradicional ou não, e os pais podem ser multados se os filhos forem apanhados a fumar.
A proposta foi aprovada esta terça-feira pelo Conselho de Ministros espanhol e segue agora para debate e votação no Parlamento, segundo o El País.
Mais espaços sem fumo
Em Espanha, uma série de novos espaços ficará livre de fumo, com a lei a alargar a proibição de fumar a esplanadas, piscinas de uso coletivo, instalações desportivas, espetáculos e eventos ao ar livre, campus universitários e veículos comerciais (exceto quando usados só para fins privados).
Vão ainda existir zonas de proteção reforçada junto a escolas e unidades de saúde.
Vapes e bolsas de nicotina tratados como tabaco
Outra mudança de peso é que cigarros eletrónicos, vapes e bolsas de nicotina passam a estar sujeitos às mesmas regras de venda e publicidade que o tabaco tradicional.
Até agora, existia um vazio legal que permitia vender estes produtos em lojas de conveniência e bazares sem grandes restrições.
O Ministério da Saúde espanhol justifica o aperto com os números do consumo entre jovens. Apesar de a percentagem de fumadores diários entre os 14 e os 18 anos ter descido para 4,3% (o valor mais baixo desde que há registos, em 1994), 15,5% dos adolescentes admitiram ter fumado no último mês.
A medida integra o Plano Integral de Prevenção e Controlo do Tabagismo 2024-2027 e é apontada como a maior revisão da política antitabaco espanhola das últimas duas décadas.
Qual o contexto em Portugal?
Por cá, o processo está menos avançado, mas já em marcha. Em maio, o Governo aprovou uma proposta de lei para criar um regime específico para as bolsas de nicotina.
A proposta prevê proibir a venda a menores, limitar o teor de nicotina, acabar com os aromas apelativos e proibir a publicidade e a venda online, aproximando estas regras das já existentes para o tabaco tradicional.
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Absurdo.
Tendo em conta que na maioria dos casos, quem sustenta o vício nos primeiros anos são os Pais, é deles naturalmente a responsabilidade principal.
Se sustentam o vicio ja estão a pagar…
Não é absurdo, se depois o pai puder resolver o assunto com uns açoites. Caso contrário sim, é completamente cretino.
Andamos aqui a comentar as leis dos outros países, no entanto, muitos dos pais seja em Portugal ou no estrangeiro não sabem e ou tem culpa das más companhias dos meninos menores com 15, 16, 17 aninhos já que, com essas idades são menores e os pais é que pagam as asneiros dos meninos.
È muito fácil os agentes irem ao fim de semana a uma esplanada ou às portas de uma discoteca e começarem a multar os meninos, que além de estarem a prejudicaria sua saúde, estão também a lixar os pais que estão em paz e por vezes a trabalhar para sustentar os vícios dos meninos,
Multam os menores, mas como é menor logo a responsabilidade é dos pais. Acho bem, é da maneira que alguns pais deixam de passar a mão na cabeça dos filhos ou simplesmente chamar mentirosos a outros quanto são avisados.
O liberalismo é igual a tirania, os Portugueses têm de começar perceber isso de uma vez por todas.