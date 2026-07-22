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Nova lei em Espanha multa os pais se os filhos menores fumarem

· Notícias 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Trolha says:
    22 de Julho de 2026 às 12:10

    Absurdo.

    Responder
  2. PM says:
    22 de Julho de 2026 às 12:21

    Andamos aqui a comentar as leis dos outros países, no entanto, muitos dos pais seja em Portugal ou no estrangeiro não sabem e ou tem culpa das más companhias dos meninos menores com 15, 16, 17 aninhos já que, com essas idades são menores e os pais é que pagam as asneiros dos meninos.

    Responder
  3. PM says:
    22 de Julho de 2026 às 12:29

    È muito fácil os agentes irem ao fim de semana a uma esplanada ou às portas de uma discoteca e começarem a multar os meninos, que além de estarem a prejudicaria sua saúde, estão também a lixar os pais que estão em paz e por vezes a trabalhar para sustentar os vícios dos meninos,

    Responder
  4. Danny says:
    22 de Julho de 2026 às 12:45

    Multam os menores, mas como é menor logo a responsabilidade é dos pais. Acho bem, é da maneira que alguns pais deixam de passar a mão na cabeça dos filhos ou simplesmente chamar mentirosos a outros quanto são avisados.

    Responder
  5. Figueiredo says:
    22 de Julho de 2026 às 12:57

    O liberalismo é igual a tirania, os Portugueses têm de começar perceber isso de uma vez por todas.

    Responder

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