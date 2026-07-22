Hisense S7 Canvas TV: design inspirado em galerias de arte e qualidade de imagem QLED 4K

A nova S7 Canvas TV da Hisense combina design inspirado em galerias de arte, qualidade de imagem QLED 4K e funcionalidades premium para entretenimento, gaming e decoração.

A Hisense anuncia a chegada da nova S7 Canvas TV, uma televisão que redefine o papel do ecrã em casa ao combinar tecnologia de imagem avançada com um design elegante, pensado para integrar harmoniosamente qualquer espaço.

Disponível em versões de 55 e 65 polegadas, a nova S7 Canvas TV foi concebida para quem procura uma experiência visual premium sem comprometer a estética da decoração.

Uma TV que se funde com a decoração

Inspirada no conceito de uma moldura artística, a S7 Canvas TV apresenta um design ultrafino com moldura magnética intercambiável em acabamento Teca incluída de série, assim como um suporte de parede UltraSlim permitindo personalizar o ambiente e transformar a televisão num elemento decorativo.

O ecrã Hi-Matte antirreflexo reduz significativamente os reflexos, proporcionando uma visualização confortável em diferentes condições de iluminação e reforçando a sensação de uma obra de arte exposta na parede.

Hisense promete imagens detalhadas

No coração da nova série está a tecnologia QLED com Quantum Dot, capaz de reproduzir mais de mil milhões de cores vibrantes e naturais.

Com resolução Ultra HD 4K, suporte para Dolby Vision IQ, HDR10+ e Filmmaker Mode, a S7 Canvas TV oferece imagens detalhadas, contraste melhorado e uma verdadeira experiência cinematográfica.

Experiência de jogo envolvente

Para os entusiastas do gaming, a nova S7 Canvas TV integra um conjunto de funcionalidades avançadas, incluindo taxa de atualização até 144 Hz, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) e Modo de Jogo PRO, garantindo movimentos fluidos, tempos de resposta reduzidos e uma experiência de jogo mais envolvente.

A experiência de entretenimento é complementada pelo sistema operativo VIDAA U9, que oferece acesso rápido e intuitivo às principais plataformas de streaming, incluindo Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN e SkyShowtime.

A compatibilidade com AirPlay 2, partilha de ecrã e assistente de voz amplia ainda mais a conectividade e a conveniência do utilizador.

Em termos de som, a configuração 2.0.2 com tecnologias DTS Virtual cria uma experiência sonora mais imersiva, proporcionando maior profundidade e envolvimento em filmes, séries e jogos.

Com apenas 30 mm de espessura sem moldura e preparada para instalação em parede, a Hisense S7 Canvas TV foi desenhada para se integrar naturalmente em ambientes modernos, minimalistas ou clássicos, mantendo sempre o equilíbrio entre inovação tecnológica e elegância visual.