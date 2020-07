Ghost of Tsushima recebe trailer de lançamento em português e prémios

Entretanto, a Sony confirmou que no dia 16 de julho, a partir das 18h00, no canal oficial de YouTube da PlayStation Portugal, o MODO PlayStation Live irá assinalar o lançamento do jogo com uma “festa” de ofertas para os jogadores que o acompanhem.

Para além de alguns momentos de demonstração da jogabilidade de Ghost of Tsushima com a comunidade especializada, entrevistas e desafios com convidados especiais, este grande evento de celebração do lançamento será apresentado por Gonçalo Morais, contará ainda com muitos prémios, incluindo uma Edição de Colecionador do jogo.

O ator Diogo Morgado será um dos convidados do evento e irá falar da sua experiência a dobrar um jogo da Sucker Punch, o inFAMOUS: Second Son. Para além disto, Diogo Morgado explicará ainda como é que a narrativa e a estética do Ghost of Tsushima está a par do que de melhor se faz na indústria do cinema, revelando a qualidade artística do jogo e a imersão que proporciona.

O MODO PlayStation Live de quinta-feira ficará ainda marcado pela presença do youtuber de gaming em Portugal, RicFazeres, que estará em estúdio com Gonçalo Morais durante toda a emissão e… a jogar o jogo.

Este evento contará ainda com diversos passatempos que darão a todos os espetadores a oportunidade de ganhar vários prémios alusivos ao jogo.