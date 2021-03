Há cerca de um ano, quando o assunto da COVID-19 ainda começava a ser abordado, a Amazon decidiu abrir nos EUA o seu primeiro grande supermercado sem caixas de pagamento.

Agora a gigante inaugurou o primeiro supermercado com estas características fora dos Estados Unidos, mais propriamente em Londres. Para comprar neste estabelecimento, o cliente apenas necessita de se identificar na app da Amazon.

Amazon inaugura o seu primeiro supermercado sem caixas em Londres

A Amazon abriu agora o primeiro supermercado sem caixas de pagamento em Londres. No designado Amazon Fresh, os clientes não precisam então de passar os produtos na caixa para pagar, bastando apenas sair com as suas compras.

Para comprar neste estabelecimento, o cliente primeiro deve identificar-se na app da empresa. Basta então que o consumidor aproxime o smartphone de um leitor que se encontra à entrada do supermercado e comece a comprar. Os produtos retirados das prateleiras são depois colocados num carrinho de compras virtual.

O Amazon Fresh britânico utiliza a tecnologia Just Walk Out onde o cliente aproxima então o smartphone de um leitor à entrada. Depois, após a identificação, os sensores e as câmaras da loja verificam os produtos retirados das prateleiras e adicionam-nos aos respetivos carrinhos virtuais. Por sua vez, o pagamento é feito à saída do estabelecimento, consoante a identificação do cliente.

Mas este supermercado é bem menor do que a Amazon instalou em Los Angeles, que conta com mais de 3.200 metros quadrados. O de Londres, por sua vez, tem cerca de 230 metros quadrados.

Esta tecnologia inovadora começou por ser testada em 2016 através do Amazon Go, mas chegou aos consumidores apenas em 2018. A partir dessa data, a empresa já abriu 26 lojas desta rede nos EUA, começando então agora também a dar os primeiros passos na Europa.

A Amazon pretende ainda inaugurar mais lojas na região metropolitana de Londres.

Seria interessante um supermercado sem caixas de pagamento em Portugal?