A Microsoft tem feito um trabalho único no Edge e pode finalmente mostrar ao mercado que tem um browser capaz e adaptado aos utilizadores. Desta vez não parou os desenvolvimentos e ajuda a sua proposta ao que vai sendo melhorado no Chromium.

Para provar isso mesmo, a Microsoft lançou agora uma nova atualização com muitas novidades. A mais importante de todas é mesmo este browser tornar-se agora ainda mais rápido e mais eficiente no Windows 10.

Melhorias grandes a chegar ao Edge

Desde que foi lançado que o Edge está constantemente a ser atualizado e melhorado. Não são apenas a novidades que chegam Ao Chromium, mas a Microsoft vai mais longe e incorpora os seus próprios desenvolvimentos para melhorar este browser.

A mais recente versão, que está já a chegar aos utilizadores tem uma novidade que será certamente interessante e útil. A Microsoft garante que o Edge será ainda mais rápido a arrancar, sendo assim mais eficiente num momento-chave e que poderia limitar a utilização deste browser.

Windows 10 é o grande beneficiado

O que a Microsoft promete agora é que o Edge será mais rápido no arranque e que este valor se situará entre os 29 e os 41%. Esta diferença dependerá da configuração que estiver aplicada no Windows 10. Para o conseguir alguns elementos do browser são lançados no arranque.

Em conjunto com os separadores inativos, o Edge será ainda melhor e consumirá menos recursos. Estes garantem que apenas os separadores necessários estão a consumir recursos e irá parar os que não fizerem falta ao utilizador.

Atualização da Microsoft traz mais novidades

Outra novidade que vinha a ser testada e aprimorada no novo Edge são os separadores laterais. Estes dão ao browser uma maior área útil, ao passar o controlo dos separadores para a zona esquerda, escondendo-se automaticamente.

Todas estas melhorias podem ser já acedidas, bastando atualizar o Edge no Windows 10. A Microsoft apresentou esta atualização e quer que os utilizadores a coloquem nos seus sistemas, para assim terem um browser mais eficiente.