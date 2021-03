Nubia Red Magic 6: chegou o melhor smartphone para jogos com ecrã de 165Hz

A linha Red Magic da Nubia é, sem dúvida, uma referência no segmento dos smartphones gaming. E agora há mais novidades com o anúncio dos modelos Red Magic 6 e 6 Pro.

Os modelos oferecem um impressionante ecrã com uma taxa de atualização de 165Hz. Mas a variante Pro traz suporte a carregamento rápido de 120 W que carrega metade da bateria em apenas 5 minutos.

Depois de já aqui termos deixado uma possível apresentação dos novos Nubia Red Magic, agora a marca chinesa anunciou dois potentes modelos para enriquecer o seu portfólio de smartphones. Trata-se então dos novos Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro.

Red Magic 6 Pro: provavelmente o melhor smartphone para jogos

O novo Red Magic 6 Pro chega com um design mais agressivo e poderoso, dando um aspeto ainda mais gaming ao equipamento. Um dos pontos fortes é o carregamento rápido de 120 W, capaz de carregar até 50% em 5 minutos.

As restantes especificações são semelhantes tanto no Red Magic 6 como no 6 Pro. Estes são os primeiros smartphones a ser lançados com um ecrã FHD+ AMOLED de 6,8 polegadas com uma taxa de atualização adaptativa de 165 Hz. Mas quando o ecrã não necessita de exibir conteúdos dinâmicos, a taxa de atualização desce para os 30Hz. Contudo, pode aumentar rapidamente para os 120Hz sempre que isso seja necessário, por exemplo, em aplicações e para os 165Hz em jogos mais competitivos.

O ecrã suporta ainda cores de 10 bits e conta também com um leitor de impressão digital.

Ambos os modelos trazem ainda o poderoso e recente processador Qualcomm Snapdragon 888 e o Red Magic OS 4, baseado no sistema operativo Android 11.

Para arrefecimento, os modelos contam com uma ventoinha de ar que roda até 18.000 rotações por minuto (RPM) no Red Magic 6 e até 20.000 RPM no 6 Pro. Ambos os modelos trazem ainda dissipadores de calor de cobre de forma a arrefecer ainda mais os smartphones.

Câmaras triplas com principal de 64 MP e edição transparente

Na traseira, os novos modelos contam com uma câmara tripla, sendo a principal de 64 MP, uma ultra angular de 8 MP e uma macro de 2 MP.

Quanto à bateria, a do modelo base é de 5.050 mAh com suporte a carregamento rápido de 65W, conseguindo recarregar em apenas 38 minutos. Já a do modelo Pro rem uma capacidade de 4.500 mAh com carregamento rápido de 120W, o que lhe permite carregar 50% em apenas 5 minutos.

Há ainda uma versão Red Magic 6 Pro Transparent Edition que traz uns espantosos 18 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno.

No que respeita aos preços, estes variam consoante os modelos e as variantes:

Nubia Red Magic 6

8GB/128GB: 3.799 CNY (~490 euros)

12GB/128GB: 4.099 CNY (~529 euros)

12GB/256GB: 4.399 CNY (~568 euros)

Nubia Red Magic 6 Pro

12GB/128GB: 4.399 CNY (~568 euros)

12GB/256GB: 4.799 CNY (~620 euros)

16GB/256GB: 5.299 CNY (~684 euros)

Nubia Red Magic 6 Pro Transparent Edition

16GB/256GB: 5.599 CNY (~722 euros)

18GB/512GB: 6.599 CNY (~852 euros)

Na China a pré-encomenda destes smartphones já está ativa, e as primeiras vendas devem acontecer no próximo dia 11 de março. Para os mercados globais, os novos Red Magic 6 devem também chegar em breve.