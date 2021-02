Nubia Red Magic 6 deve trazer um ecrã com taxa de atualização de 165Hz

A Nubia é uma empresa chinesa popular pelos seus smartphones gaming, da linha Red Magic. Para além disso, é também conhecida por trazer para o mercado equipamentos cada vez mais potentes e aprimorados.

Nesse sentido, a empresa deixou agora mais uma publicação sobre o próximo Red Magic 6, indicando que este terá um ecrã com uma taxa de atualização superior a 144 Hz. Vários rumores já especulam que o ecrã será então de 165 Hz, sendo assim o primeiro da linha gaming com estas características.

Nubia Red Magic 6 pode ter ecrã de 165 Hz

A Nubia deve estar quase a apresentar ao mundo o seu novo smartphone gaming Red Magic 6. Mas enquanto ele não chega, alguns rumores e leaks vão ganhando forma.

No entanto agora foi a vez do próprio presidente da marca, Ni Fei, que deixou mais informações interessantes na sua conta da popular rede social chinesa Weibo. E de acordo com o executivo, o próximo Nubia Red Magic 6 terá um ecrã com uma taxa de atualização superior aos 144 Hz já apresentados peçl modelo Red Magic 5G

Quem conhece, sabe que é tendência da marca aumentar gradualmente a taxa de atualização dos seus modelos. Mas valor exato da do Red Magic 6 não foi ainda revelado.

Contudo, alguns rumores indicam que o próximo smartphone gaming da Nubia terá uma taxa de atualização de uns impressionantes 165 Hz. A ser verdade, este será então o primeiro telefone dedicado ao mundo dos jogos com este valor.

Segundo leaks recentes, o próximo Red Magic 6 contará com todo o poder do processador Qualcomm Snapdragon 888. Para além disso terá melhorias no arrefecimento e uma bateria de 4.500 mAh com carregamento rápido de 120 W capaz de carregar de 0 a 50% em 5 minutos.

Espera-se que o evento aconteça oficialmente na próxima semana, onde a Nubia deve ainda lançar o Red Magic Watch.