Apple ensina a transferir fotografias do iCloud para o Google Fotos

A Apple publicou um novo documento de suporte que ajuda os utilizadores a fazer a transferência das suas fotos do iCloud para o Google Fotos. Segundo a empresa, o utilizador pode pedir a transferência de uma cópia das Fotografias em iCloud, fotografias e vídeos associados ao seu ID Apple, para outro serviço. Por trás desta decisão estarão regras que os reguladores impõem relacionadas com as opções de portabilidade de dados.

Inicialmente, este serviço é disponibilizado aos clientes na União Europeia, Reino Unido, entre outros, para transferências para o Google Fotos.

Apple ensina a portar as fotografias e vídeos para outros serviços

O Google Fotos já era uma das principais ferramentas que os utilizadores Apple utilizavam. Apesar das recentes alterações que o serviço da Google sofreu e impôs aos utilizadores, os 15 GB de espaço gratuito são um atrativo, para quem na Apple só tem 5 GB de iCloud gratuita.

Seja como for, por trás desta decisão da Apple está um motivo forte para ensinar a “partilhar” estes dados com terceiros.

Segundo a Apple, o utilizador já pode pedir a transferência de uma cópia das fotografias e vídeos armazenados nas Fotografias em iCloud para outros serviços do género, como o Google Fotos, por exemplo. Contudo, a transferência de fotografias e vídeos das Fotografias em iCloud envia para o outro serviço uma cópia dos conteúdos que armazena nos servidores da Apple sem os remover nem alterar.

A empresa de Cupertino informa também que processo de transferência demora 3 a 7 dias. Este é o tempo necessário para confirmar que o pedido foi feito por si e para efetuar a transferência.