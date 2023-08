Será este o design da próxima PlayStation 5 Slim da Sony?

Os rumores já há algum tempo que apontam para a existência de uma nova versão da popular consola PlayStation 5 da Sony. Trata-se da versão Slim e recentemente foi revelada uma imagem que pode mostrar o possível design deste equipamento. Mas as alterações parecem ser mínimas.

Possível design da PlayStation 5 Slim divulgado online

Já não é novidade para ninguém que o mais normal nos dias que correm é a Internet assegurar-se de que não há grandes surpresas no dia do lançamento oficial de determinados produtos tecnológicos muito aguardados. E é o mesmo que se está a passar agora com a consola da Sony, pois as informações recentes mostram que foram reveladas imagens sobre o possível design da próxima versão PlayStation 5 Slim.

Em concreto, a revelação refere-se à possível PS5 Slim que tem o número de modelo CFI-2016. Mas através da imagem divulgada, e caso se venha a confirmar, então a próxima versão da consola da Sony não traz muitas alterações significativas em comparação com o modelo original.

A imagem foi divulgada nos fóruns asiáticos do A9VG e o canal da rede social X (antigo Twitter) BwE também publicou um vídeo com a suposta capa do equipamento.

O canal comentou que, na sua opinião, a PlayStation 5 Slim será cerca de 5 centímetros mais curta, mas não muito mais fina e também tece algumas críticas menos bonitas na sua publicação, que pode ler de seguida. É também referido que a porta USB + USB-C na parte frontal foi alterada para duas portas USB-C.

Para já, ainda só estão a ser analisadas as mudanças visíveis na parte exterior do hardware. Contudo, certamente que esta PlayStation 5 Slim trará mais algumas diferenças no seu sistema interno.

Em termos de fabrico, este também deverá ser mais avançado na nova versão, contando para isso com um novo chip da AMD. Mas esta e outras questões serão certamente respondidas assim que, com o tempo, vão surgindo mais novidades sobre esta PS5 Slim.