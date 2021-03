Com o iOS 14 a Apple trouxe uma novidade que há muito tempo vinha a ser pedida pelos utilizadores. A partir desta versão muitas das apps padrão do sistema da Apple podem ser mudadas e substituídas por outras mais do agrado do utilizador.

Esperava-se que este movimento fosse continuado pela Apple e a versão iniciais do iOS 14.5 pareciam mostrar isso mesmo. Agora tudo mudou e a Apple veio a público negar que a sua app de música poderia ser trocada por outra.

Mudar a app de Música no iOS

Com a versão beta do iOS 14.5 em testes, chegou uma novidade interessante no iOS. Ao pedir à Siri para tocar uma música, a assistente virtual da Apple irá mostrar uma lista de apps presentes no iPhone para que seja escolhida a que deve ser usada.

Com essa decisão, a Siri irá abrir no futuro essa app e assim dar continuidade à escolha feita. Este novo comportamento estava a ser entendido por muitos como uma mudança na linha do que já existia. Seria finalmente dada a possibilidade de escolher a app de música.

Afinal é apenas uma opção da Siri

De forma a esclarecer este ponto, a Apple veio agora a público prestar alguns esclarecimentos importantes sobre este ponto. A empresa revelou que esta nova opção limita-se à Siri e quer ajudar a assistente virtual aprender como o utilizador quer ouvir diferentes tipos de conteúdos e não apenas música.

O utilizador pode querer usar o Spotify para ouvir música, mas preferir a app Apple Podcasts ou outra app para ouvir os seus podcasts. Podem ainda querer usar outra app para os livros áudio. A Siri poderá também voltar a perguntar as preferências no futuro.

Apple não vai mudar nada no iOS 14.5

A Apple destacou ainda um facto importante sobre a nova versão do sistema operativo do iPhone. Não existe nenhuma opção nas definições do iOS para definir a app de música a usar. Esta já existe para o email ou o browser, como já mostrámos.

Mesmo não sendo a mudança esperada, esta aparece ainda estar em testes. Nas versões anteriores da beta do iOS 14.5 esta funcionalidade foi removida, tendo agora sido novamente incorporada novamente. Resta saber se a versão final deste iOS terá ou não esta novidade.