Amazon abre o primeiro grande supermercado sem caixas de pagamento

O Amazon Go Grocery é o primeiro grande supermercado, com mercearia e outros produtos, mas sem ter caixas nem filas de espera.

A loja foi inaugurada nesta terça-feira, em Seattle, nos EUA, e está equipada com câmaras que registam o que os clientes levam, sendo debitado depois no cartão de crédito do cliente.

A Amazon já havia implementado mais de 20 lojas Amazon Go em várias cidades como Nova Iorque e São Francisco. São espaços comerciais de pequenas dimensões, semelhantes às lojas de conveniências, com alimentos frescos, bebidas, frutas, etc.

Mas agora a empresa inaugurou o primeiro supermercado com maiores dimensões sem caixas nem filas.

Amazon Go Grocery tem câmaras e tudo é pago através da conta cliente

O supermercado Amazon Go Grocery foi inaugurado nesta terça-feira em Seattle e é um espaço com cerca de 715 metros quadrados.

A loja não tem caixas de pagamento nem filas de espera, mas está equipada com várias câmaras espalhadas por vários locais, e a visão computacional deteta o que o cliente leva.

Este supermercado tem diversos produtos e secções, como por exemplo mercearia, carnes, snacks, queijos, pastelaria, bebidas, utensílios para a casa, higiene, cuidados pessoais, entre muitos outros.

Para pagar é simples… basta sair da loja que tudo será debitado automaticamente da conta Amazon do cliente.

É necessário ter a app Amazon Go para comprar na Amazon Go Grocery

O cliente deve ter a app Amazon Go instalada no seu smartphone. Esta irá exibir um QR Code, que será lido no torniquete da entrada.

Assim que esteja no interior da loja, deve escolher os produtos que quiser, como faz noutros espaços, e colocá-los num saco. As câmaras com a visão computacional detetam as compras que serão depois debitadas do cartão de crédito usado no registo da conta na Amazon.

Ao The Verge, a Amazon diz que só será verificada a identidade do cliente quando este quiser comprar bebidas alcoólicas.

Ao contrário das lojas Amazon Go, onde tudo vem empacotado, na Amazon Go Grocery o consumidor pode levar a quantidade de produtos que entender. Por exemplo, pode comprar duas maçãs e três batatas e, mesmo que fiquem misturados no saco, o sistema é capaz de detetar.

O que pensam deste conceito da nova loja da Amazon?

