Apesar de não ter sido uma promessa firmada, a Tesla tinha avançado que o Model Y deveria chegar mais cedo ao mercado. Os planos iniciais apontavam para a sua chegada apenas na segunda metade de 2020, fruto do ritmo da construção.

Esses planos já se sabiam ter sido alterados e agora foi confirmado. Os clientes que encomendaram o Model Y começam a receber o email que inicia o processo de levantamento do carro. O Tesla Model Y está mesmo a chegar.

O Model Y está mesmo a chegar

O processo de entrega de um novo Tesla segue um procedimento bem identificado. Depois de receberem o email com a disponibilidade do carro, os clientes devem marcar a data de recolha e avançar depois para a sua configuração na app.

Pois foi precisamente o primeiro passo que aconteceu agora, com email a ser enviada para quem tinha feito as primeiras encomendas. Os relatos desta novidade começam a acumular-se e dão assim como certa a entrega dos primeiros Model Y.

Clientes recebem o email para os levantar

Este acontecimento vem confirmar todas as indicações anteriores que davam como certa a chegada do novo carro da Tesla ao mercado. Para além do próprio Elon Musk, também a Tesla tinha já dado a entender esta mudança, dentro da zona dedicada este carro do seu site.

Do que foi possível saber, as entregas devem começar a ser feitas no dia 15 de março. É essa a primeira data disponível na página de agendamento das recolhas do Model Y. Os modelos escolhidos para estas entregas são os Performance com a configuração Performance Upgrade.

Tesla tem assim mais um carro elétrico no mercado

Curiosamente, a marca parece estar a dar prioridade aos clientes que compraram o Model Y com mais equipamento aplicado. Há ainda uma preferência para os que estão mais próximos da sua fábrica de Fremont. Esta não é uma política nova e já antes foi usada, noutros modelos.

Está assim aberta a porta à chegada de mais um modelo de sucesso da Tesla. O novo carro quer ocupar um espaço que a marca entende ser seu. Terá o Model 3 como parceiro e conseguiram assim ser uma alternativa, mais barata, aos Model S e Model X.