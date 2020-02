Portugal: Governo reduz portagens em sete autoestradas! Saiba quais são

A promessa de baixar as portagens já tinha sido feita e finalmente irá ser cumprida! O Governo vai reduzir o valor das portagens em sete autoestradas. A portaria vai entrar em vigor no terceiro trimestre deste ano.

Fique a conhecer quais as sete autoestradas onde as portagens passarão a ser mais baratas e como o sistema funcionará.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, garantiu à RTP que a medida representa uma redução de um quarto na fatura mensal. A partir do mês de julho, haverá reduções nas portagens para os veículos de classe 1 e 2.

Segundo o que foi revelado, no mesmo mês pagam os primeiros sete dias, depois do 8.º e até ao 15.º dia, os condutores têm um desconto de 20 por cento. A partir do 16.º dia até ao final do mês, o desconto sobe para 40 por cento.

Quais as sete autoestradas com desconto nas Portagens?

A22 – Algarve

A23 – IP

A23 – Beira Interior

A24 – Interior Norte

A25 – Beira Litoral e Beira Alta

A28 – Norte Litoral

A4 – Subconcessão AE transmontana

A4 – Túnel do Marão

A13 e A13-1 – Subconcessão Pinhal Interior

De acordo com as contas do Governo de António Costa, quem faça, por exemplo, o percurso entre Bragança e Vila Real, pode representar uma poupança de quase 50 euros por mês em portagens.

Ainda segundo o que foi revelado, haverá também apoios para os empresários que criem emprego de qualidade no interior. Se até aqui os descontos eram de 30 por cento de dia e 50 por cento à noite, agora há uma subida de cinco pontos percentuais em ambas as situações.

A redução visa essencialmente aproximar do litoral as regiões do interior do país. A A28 e a A22 são as únicas do litoral abrangidas, por falta de alternativas.

Em comunicado, o Ministério da Coesão Territorial explica que se trata de uma iniciativa conjunta entre este ministério e os ministérios das Finanças e das Infraestruturas e Habitação.

O Jornal de Notícias fez já algumas contas e revela que, por exemplo, quem viaja todos os dias entre o Porto e Vila Real na A4 vai poupar 55 euros por mês. Já para quem vai de Coimbra a Torres Novas, na A13, a poupança é de 72 euros mensais. E no Sul, a viagem mensal entre Lagos e Vila Real de Santo António pela A22 pode ficar quase 80 euros mais barata.