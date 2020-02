Gerir uma rede de computadores nem sempre é simples. São muitos os equipamentos presentes e que precisamos conhecer, para que saibamos agir e poder ajudar no momento certo.

Claro que existem muitas formas de saber quem esta na rede, mas normalmente são apps criadas para dispositivos móveis. Hoje trazemos uma alternativa que podem usar no Windows 10 e que permite descobrir rapidamente quem anda na sua rede usando o Windows 10.

Uma ferramenta essencial para o Windows 10

Mesmo com muitas opções nativas e importantes, é essencial munir o Windows 10 com as ferramentas certas. No caso da deteção de estranhos e equipamentos na rede, o Fing é a aplicação que deve ter presente e que o vai ajudar.

Presente no sistema operativo da Microsoft, dá ao utilizador ferramentas essenciais e que deve ter presente. O primeiro passo será sempre o descarregar e instalar desta app, algo que é feito de forma simples e direta.

Descobrir a rede por uma simples app

Depois de o lançar, o Fing vai percorrer a sua rede e descobrir quem está presente, qual o seu acesso à Internet e até se esta é uma ligação estável. Deve, imediatamente após esta primeira análise, indicar se é uma instalação caseira, empresarial ou de outro tipo.

É com base nesta informação que poderá depois fazer a análise completa e detalhada do que encontra. Mostrará uma lista dos equipamentos presentes, com o nome, tipo e até sistema operativo, se detetável.

Fing é provavelmente o que precisa no Windows 10

Claro que cada um dos equipamentos presentes pode ser visto em detalhe e com toda a informação adicional possível. Só precisam de carregar no equipamento que querem avaliar para que toda essa informação seja mostrada.

Aqui, nesta página de detalhe de cada equipamento, podem consultar o seu IP, MacAddress, fabricante, modelo e até o SO. Sabem ainda que serviços estão abertos para a rede e que podem ser usado. Por fim, e se for algo fixo, pode ser indicada uma localização.

Muito mais que uma aplicação para avançados

Curiosamente, o Fing tem igualmente outras ferramentas importantes. Falamos de testes de velocidade, de notificações de alterações e até de problemas de rede a nível global. Estas são complementos que se mostram uma ajuda essencial na gestão da rede.

Usem esta proposta quer tenham uma rede caseira ou uma rede empresarial para gerir. Facilmente detetam os equipamentos presentes e conseguem avaliar se estes são ou não desejados e autorizados.