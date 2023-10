Novo estudo arrasa a teoria de um planeta 9 no nosso Sistema Solar

Neptuno tem uma particularidade: até à data, é o único planeta do nosso sistema solar que foi descoberto no papel e não por observação. Há, no entanto, astrónomos que acreditam que existe outro planeta escondido na aurora da nossa vizinhança e que também o poderíamos descobrir através da sua influência gravitacional. Mas há um problema: a "gravidade modificada".

Uma explicação nova e alternativa

Algo se passa na parte exterior do nosso sistema solar: alguns dos objetos do cinturão de Kuiper não estão a mover-se como seria de esperar das teorias científicas. Uma das hipóteses mais populares para explicar esta discordância era a existência de um nono planeta na periferia estelar. Agora, um novo estudo contradiz esta noção, oferecendo uma hipótese alternativa baseada na MOND.

MOND A Dinâmica Newtoniana Modificada, ou MOND, é uma hipótese que tenta explicar algumas das discrepâncias observadas entre a teoria da gravidade e as observações. A MOND é, neste sentido, não só uma teoria alternativa à existência de um nono planeta no nosso sistema solar, mas também uma hipótese alternativa à existência de matéria escura.

A solução proposta por esta hipótese consiste em alterar a equivalência entre a força e o produto da aceleração e da massa a partir de certos valores de aceleração. Não é uma solução tão elegante como a fórmula newtoniana, mas pode ajudar a resolver alguns dos problemas que a física enfrenta.

De acordo com um novo trabalho de uma equipa de físicos americanos, a MOND poderia explicar esta dissonância entre os movimentos esperados dos objetos e as suas órbitas observadas. Os investigadores modelaram o movimento dos objetos e usaram a MOND como referência. O modelo ajustado previa que estes objetos tenderiam a alinhar-se com o campo gravitacional da nossa galáxia.

"O alinhamento é surpreendente", explicou o coautor do estudo, Harsh Mathur, num comunicado de imprensa.

Planeta Nove

Esta é uma má notícia para aqueles que ainda procuram um novo planeta no nosso sistema solar, um planeta que, segundo cálculos baseados na "física newtoniana", deveria ter uma massa cerca de dez vezes superior à da Terra.

O objeto estaria tão longe do nosso Sol que teria passado despercebido aos olhos dos astrónomos. A que distância? Entre 700 e 8 mil vezes a distância entre a Terra e o Sol, de acordo com estimativas recentes.

A MOND e o Planeta Nove não são as únicas explicações propostas pela comunidade científica para explicar os movimentos anómalos de objetos distantes no nosso sistema solar. As hipóteses alternativas incluem colisões entre planetas, a existência de um disco exterior de rocha e gelo e até um pequeno buraco negro.

No nosso sistema solar, as últimas estimativas apontam para uma maior prevalência de matéria bariônica, cerca de 55% do total. Isto implica que a hipótese MOND é mais "escalável" do que a hipótese da matéria escura, na qual se baseia o atual consenso científico.

