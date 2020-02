A Tesla tem em preparação o lançamento do seu Model Y. Este será o quarto carro elétrico da marca americana, que vem alargar ainda mais a sua oferta nesta área que cada vez traz mais interesse.

Uma dúvida que tem subsistido está associada à sua autonomia. A marca revela no seu site que este carro será capaz de fazer 505 quilómetros (315 milhas) com uma carga e isso foi agora oficialmente comprovado. Assim, o Model Y da Tesla será o SUV com maior autonomia do mercado.

Grandes notícias para o Model Y

Os planos da Tesla para o Model Y foram acelerados recentemente. Por culpa da GigaFactory chinesa a marca conseguiu libertar parte da sua força laboral nos EUA para a produção deste carro, o que levou a que tivesse o seu calendário antecipado.

Assim, será já em março deste ano que o vamos ver nas estradas, com uma melhoria substancial. A sua autonomia foi revista e oferece agora uns fantásticos 505 quilómetros de autonomia, graças a mudanças grandes nas baterias que usa.

Tesla mudou a autonomia deste carro

Claro que o valor apresentado apenas teria impacto real se fosse comprovado por uma entidade terceira, o que agora veio a acontecer. A EPA alterou a sua avaliação e atribui ao Model Y Performance uma autonomia de 315 milhas (505 quilómetros). Esta será igualmente aplicada no modelo Long Range Dual Motor.

Este mesmo teste colocou o Model Y Performance como o SUV mais eficiente do mercado. Teve valores combinados de 121 MPGe (51,5 quilómetros por litro), em cidade e autoestrada, obtendo 129 MPGe em cidade e 112 MPGe na autoestrada.

A EPA mudou a avaliação deste SUV

Com estes valores, o carro da Tesla surge como sendo tão ou mais eficiente que os Model 3 Performance de 2020. Este é contudo apresentado com vários valores de autonomia, dependendo das rodas que tem instaladas.

Apesar de ainda não estar disponível no mercado, o novo Tesla Model Y prepara-se para conquistar o mercado. Está prometido um preço reduzido e uma autonomia acima do que a concorrência oferece. Estão, mais uma vez, reunidas as condições para o sucesso da Tesla.