Tesla prepara produção de baterias na Europa e aposta na Alemanha a partir de 2027

Num contexto de políticas menos favoráveis aos veículos elétricos nos Estados Unidos, a Tesla prepara uma mudança estratégica com impacto direto na Europa. A marca liderada por Elon Musk pretende iniciar a produção de baterias em solo europeu, aproveitando a ambição da União Europeia de controlar toda a cadeia de valor da mobilidade elétrica e reduzir a dependência da China.

Europa como alternativa estratégica

Enquanto os Estados Unidos, sob a liderança do Donald Trump, têm adotado posições mais hostis face aos carros elétricos, a Europa segue o caminho inverso. O objetivo é claro: alcançar a neutralidade carbónica e garantir autonomia industrial no setor das baterias, um elemento central na transição energética.

É neste cenário que a Tesla surge como potencial beneficiária. A empresa planeia fabricar baterias na sua unidade de Grünheide, nos arredores de Berlim, atualmente a única fábrica da marca na Europa, dedicada à produção do Tesla Model Y e dependente da importação de células provenientes da América do Norte.

Produção de baterias em Berlim a partir de 2027

Segundo informações avançadas pela agência alemã DPA e citadas pela Bloomberg, a Tesla pretende iniciar a produção de baterias na Alemanha em 2027. O plano passa por alcançar uma capacidade anual de até 8 GWh, suficiente para equipar cerca de 130 mil veículos por ano.

Para concretizar este objetivo, será necessário adaptar as instalações existentes, num investimento estimado em várias centenas de milhões de euros. Em contrapartida, a Tesla reduziria a dependência de importações dos Estados Unidos e poderia baixar custos a médio e longo prazo.

Baterias europeias para reduzir a dependência da China

A aposta da Tesla encaixa na estratégia europeia de reforçar a produção local de baterias. Atualmente, a Europa encontra-se bastante atrás da China neste domínio, apesar de se tratar de um pilar essencial para a indústria automóvel de zero emissões.

Neste verão, a União Europeia anunciou um apoio de 852 milhões de euros a seis projetos industriais destinados à produção de células de baterias para veículos elétricos.

A própria Tesla reconhece que produzir baterias a baixo custo na Europa é um desafio, mas admite que, com condições favoráveis, toda a cadeia de valor poderá concentrar-se na fábrica de Grünheide.

Uma resposta à quebra nas vendas da Tesla

A produção local de baterias surge também como uma resposta a uma necessidade urgente da marca: travar a forte queda nas vendas na Europa.

A Tesla enfrenta uma concorrência cada vez mais agressiva de fabricantes europeus e chineses, uma gama de modelos considerada pouco renovada e um desgaste de imagem associado às posições políticas de Elon Musk.

Os números refletem essa tendência. Em mercados historicamente fortes, como França, Suécia, Dinamarca e Países Baixos, as quedas de vendas em 2025 rondam os 44% a 59%.

A Noruega, onde os elétricos já representam mais de 90% do mercado, continua a ser uma exceção. No conjunto do ano, a quota de mercado da Tesla na Europa desceu para 1,6%, face aos 2,4% de 2024, ficando longe de 2023, quando o Model Y foi o automóvel mais vendido na Europa e no mundo.

Apostar na produção europeia poderá, assim, ajudar a melhorar a perceção da marca junto dos consumidores, dos governos e dos parceiros industriais, reforçando a posição da Tesla num mercado cada vez mais competitivo.