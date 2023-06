SpaceX vai contratar um jovem sobredotado de 14 anos com QI acima de 99,9% das pessoas

As maiores e mais importantes empresas tecnológicas do mundo estão constantemente à procura de talentos para poderem inovar nos seus produtos. Mas o que não se espera é ver crianças na força de trabalho das marcas. E as notícias recentes indicam que a SpaceX de Elon Musk vai contratar um pequeno génio de 14 anos com uma inteligência superior a 99,9% da população.

Jovem de 14 anos sobredotado vai começar a trabalhar na SpaceX

Segundo as informações avançadas pelo canal Mercury News, a SpaceX vai contratar um jovem génio com apenas 14 anos mas que tem um QI elevadíssimo. Trata-se de Kairan Quazi e será a pessoa mais jovem a formar-se na Universidade de Santa Clara, na Califórnia, ao longo de quase 200 anos. Em breve o jovem vai concluir o seu processo académico e depois deverá ingressar na equipa dedicada à Starlink da empresa de Elon Musk. A área de formação do pequeno génio é Ciência da Computação e Engenharia.

Desde cedo que se percebeu que Quazi tinha uma capacidade cognitiva superior às crianças da sua idade, sendo que ainda com tenra idade foi colaborador de pesquisa no laboratório de pesquisa de Inteligência Artificial da Intel. O nome do jovem já foi notícia anteriormente nalguns canais de comunicação, como o HuffPost que, em 2019, adiantou que o QI de Quazi seria 99,9% supeiror ao da restante população, o que o coloca num pequeno grupo de 11 milhões de pessoas com uma inteligência muito superior à média.

Devido exatamente à sua idade precoce, na altura a Intel não pôde designá-lo como estagiário, mas sim como colaborador. Assim, aguarda-se que Kairan conclua oficialmente a sua formação académica para que o seu percurso na SpaceX possa ser iniciado.

Espera-se que, na empresa de Elon Musk, o jovem exerça funções como engenheiro de software. E como ainda é um adolescente e não é independente, os seus pais vão acompanhar esta aventura por perto e mudar-se para Washington, onde a idade mínima legal para trabalhar é de 14 anos.

Sabe-se que a SpaceX é uma das entidades empregadores mais exigentes do mundo, onde muitos trabalhadores trabalham mais de 80 horas por semana.