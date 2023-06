Dica: como fazer capturas de ecrã do Apple CarPlay

Está aqui uma dúvida que nos deixaram no Consultório e que merece um artigo a explicar. O seu carro suporta Apple CarPlay, possivelmente até gostaria de fazer umas capturas de ecrã (screenshots) para partilhar ou guardar, mas como se faz isso?

Fazer um screenshot do ecrã do carro com o software da Apple

O Apple CarPlay está a tomar conta da área de infoentretenimento dos carros que já suportam esta tecnologia. Esta "capa" da empresa de Cupertino para a área visual das unidades de informação dos carros é útil, com uma interface muito apelativa e bem aceite pelos fabricantes. De facto começa a ser em muitos habitáculos o padrão. Assim como o Android Auto, refira-se!

Aliás, a Apple lançou recentemente o iOS 17 que traz boas funcionalidades para o segmento automóvel através desta aplicação.

Se tem o CarPlay ativado no seu carro e o utiliza constantemente, então temos uma dica útil que lhe permitirá fazer capturas de ecrã do CarPlay. E não é difícil, bem pelo contrário, tal como acontece com o iPhone ou qualquer outro dispositivo Apple, também é possível fazer uma captura de ecrã do que está no ecrã do CarPlay.

Depois de tirar uma captura de ecrã, pode partilhá-la com outras pessoas através do iPhone. A funcionalidade de captura de ecrã do CarPlay pode ser muito útil quando quiser mostrar a alguém o que está no seu ecrã, seja a sua lista de reprodução favorita ou uma aplicação de terceiros, como o Google Maps ou o Waze.

Como tirar uma captura de ecrã do ecrã do CarPlay

Para fazer uma captura de ecrã do CarPlay, basta desbloquear o iPhone e fazer uma captura de ecrã no iPhone, premindo simultaneamente os botões de bloqueio e de aumentar o volume (veja aqui como fazer). No iPhone mais antigo, pode premir o botão de bloqueio e o botão de início em simultâneo para tirar uma captura de ecrã. É possível fazer capturas de ecrã no ecrã inicial e nas aplicações CarPlay.

Quando tira uma captura de ecrã no iPhone, o iOS verifica se está ligado ao CarPlay. Se estiver, tira e guarda duas capturas de ecrã do que está no iPhone e do que está no ecrã do CarPlay ao mesmo tempo.

Pode apagar a captura de ecrã do iPhone se quiser, indo à aplicação Fotografias, enquanto a captura de ecrã do CarPlay também se encontra na aplicação Fotografias.

Então é assim que pode rapidamente tirar screenshots do CarPlay. Além disso, se já tinha capturas de ecrã aleatórias guardadas na sua biblioteca de fotografias, agora já sabe de onde vieram essas capturas de ecrã do CarPlay.