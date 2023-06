A Google tem aposto forte no Android Auto e no que este pode dar aos utilizadores. São muitas as novidades reveladas nos últimos meses, em especial no que toca à interface, que sofreu uma mudança profunda. A mais recente versão chegou agora, de forma silenciosa, e já todos podem atualizar para esta versão.

A chegada da renovação prometida para o Android Auto tem estado a chegar de forma lenta. A Google já a revelou há algum tempo e tem estado a libertar a atualização para os utilizadores de forma lenta e controlada, para resolver os problemas que surjam, entretanto.

Com várias versões lançadas nos últimos tempos, as novidades parece estar a abrandar. A Google parece focar-se na melhoria da sua app e no que esta oferece, ao mesmo tempo que está a procurar melhorar o desempenho geral desta solução dedicada a ligar os smartphones Android aos carros.

Com a versão 9.7 do Android Auto a gigante do Android parece seguir o mesmo caminho. As novidades não são visíveis nesta nova versão, apesar de existirem. Estão longe da vista, mas em outras áreas em que também contam, ou seja, no desempenho.

Ainda assim, existem 2 novidades que foram descritas pela Google na lista de melhorias da app na Play Store. Temos a possibilidade de ativar ou desativar o modo escuro na interface independentemente do que estiver aplicado no smartphone.

Além disso, a Google revela que melhorou também o modo não incomodar desta solução. Apesar de não estar declarado, é provável que esteja também resolvido o problema recente que está a afetar as versões anteriores, que levavam a que o Android Auto se desligasse.

Esta nova versão está já acessível para todos diretamente na Play Store do Android, bastando atualizar a app. Curiosamente, esta versão surgiu diretamente como atualização, sem ter passado pelos habituais testes que a Google disponibiliza.