Europa vai investir mais de 8 mil milhões de euros para se destacar na indústria dos chips

Bem ou mal, a Europa está a mexer os cordelinhos em várias frentes. Desta vez, o anúncio surge no sentido da indústria dos chips, na qual o bloco planeia investir mais de oito mil milhões de dólares.

Revimos aqui que Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Thierry Breton, comissário europeu para o mercado interno e os serviços, anunciaram uma diretiva, a EU Chips Act (em português, Lei Europeia dos Semicondutores), que visa posicionar a Europa na indústria mundial de chips, através de um significativo investimento.

O objetivo é ambicioso e passa por assegurar 20% da produção mundial de semicondutores, até 2030. Para isso, terá de motivar, drasticamente, o crescimento da sua atividade, num setor de grandes tubarões, bem como investir largas quantias de dinheiro.

Hoje, a Comissão Europeia anunciou a aprovação do projeto IPCEI ME/CT, uma iniciativa que envolve 14 países europeus: Áustria, República Checa, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Malta, Países Baixos, Polónia, Roménia, Eslováquia e Espanha.

Este projeto dedicado à indústria dos chips mobilizará 8,1 mil milhões de euros de financiamento público. Além disso,, a Comissão Europeia conta também com o apoio do setor privado, que contribuirá com 13,7 mil milhões de euros. O investimento será aplicado em projetos de investigação e desenvolvimento, nos quais participarão 56 empresas - algumas das quais startups.

Num comunicado, a Comissão Europeia esclareceu que o trabalho deve ser feito, considerando o desenvolvimento de soluções eficientes, energeticamente, bem como de forma a minimizar o investimento em recursos.

De acordo com a Comissão Europeia, as primeiras soluções estarão prontas, em 2025, e o projeto estará concluído, em 2032.