Dicas, Truques e Hardware são os temas preferidos dos nossos leitores

No Pplware contamos com uma grande variedade de categorias relacionadas com o mundo tecnológico de forma a abrangermos grande parte das notícias que acontecem neste setor. De acordo com os resultados da nossa última questão semanal, a maioria dos leitores preferem temas como dicas, truques, tutoriais, gadgets e hardware. Mas vamos conhecer todos os resultados.

Quais as categorias que mais lhe interessam no Pplware?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 14.967 respostas obtidas pela participação de 2.694 leitores.

Os resultados mostras que a maioria dos participantes preferem ler sobre Truques, Dicas e Tutoriais (8%; 1.173 votos) e ainda sobre Gadgets/Hardware (8%; 1.143 votos). De seguida as escolhas recaíram sobre assuntos como Android (7%; 1.121 votos) Software (7%; 1.100 votos) Notícias (7%; 1.051 votos) e Ciências (7%; 1.018 votos).

Também com votos significativos encontram-se as categorias Microsoft (6%; 934 votos), Motores/Energias (6%; 833 votos) e Internet (6%; 832 votos) seguidas das Análises (5%; 778 votos), Planeta (5%; 774 votos), Linux (5%; 700 votos), Eventos (4%; 656 votos) e Inteligência Artificial (4%; 528 votos).

Ligeiramente mais abaixo temos as restantes categorias, como Humor (3%; 413 votos), Apple (3%; 395 votos), Google (2%; 348 votos), Jogos (2%; 337 votos), Browsers (2%; 327 votos), Criptomoedas (1%; 180 votos), Consultório Pplware (1%; 165 votos) e Redes Sociais (1%; 161 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora quais as categorias que mais lhe interessam no Pplware.

