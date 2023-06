iOS 17: Apple inclui possibilidade de partilhar AirTags com outras pessoas

Os AirTags são um sucesso para descobrir bagagens perdidas, ferramentas esquecidas, carteiras desaparecidas e até carros roubados. No entanto, a Apple teve de "fechar algumas liberdades" para a etiqueta localizadora não ser um meio de stalking. No entanto, havia uma funcionalidade importante em falta: o partilhar a gestão do AirTag. Se havia, com o iOS 17 deixará de haver.

Estes dias têm sido uma colmeia de notícias sobre os novos sistemas operativos da Apple. No Apple Park os programadores foram premiados com muitas novidades no WWDC 2023. Do evento saíram já muitas novidades que não foram reveladas na keynote de segunda-feira.

Uma delas é que o iOS 17 inclui a capacidade de partilhar AirTags entre várias pessoas, pelo que aquelas notificações irritantes sobre ter um objeto perdido por perto podem desaparecer, uma vez que o AirTag compreenderá que o objeto também é nosso porque veio de um localizador partilhado.

Partilha de AirTags com várias pessoas será possível no iOS 17

Até agora, quando comprava um AirTag e o configurava, era para seu uso exclusivo. A partir daí, quando o acessório se afastava de si, todas as pessoas à sua volta eram notificadas com uma mensagem de que um objeto estava perdido, caso o proprietário não estivesse por perto. Isso pode estar a chegar ao fim no iOS 17 porque a Apple incluiu a partilha do AirTag.

Com o iOS 17 instalado, podemos entrar na aplicação Encontrar, ir a Objetos e selecionar o nosso AirTag. Aparecerá então uma nova secção chamada Partilhar este AirTag. A partir desse menu, podemos convidar várias pessoas.

Com esta alteração, a Apple pretende resolver dois problemas:

Que todos os utilizadores que tenham uma relação com esse AirTag (por ser um objeto partilhado, por exemplo) deixem de receber mensagens de que há um objeto perdido nas proximidades quando o dono do acessório não estiver por perto. Que o mesmo acessório pode ser partilhado por até cinco pessoas e pode ser localizado da mesma forma.

Também é verdade que não ficamos apenas com o ponto 1, mas que os utilizadores que tiveram acesso ao AirTag também podem interagir com ele, fazendo-o tocar ou segui-lo, como já referimos. Por fim, a Apple garantiu que a possibilidade de partilha está ativada não só nos AirTags, mas em todos os elementos da rede Encontrar.