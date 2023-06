A chegada da Cybertruck ao mercado tem sido uma verdadeira aventura. Depois de anunciada há vários anos, tem passado por atrasos sucessivos se por alterações que colocaram várias vezes em pausa a sua forma final. Agora, e quando se sabe quando vai ser produzida, surgem novas informações importantes sobre a Cybertruck.

Tesla e Elon Musk têm os planos definidos para a Cybertruck

A mais recente informação apresentada por Elon Musk sobre a Cybertruck aponta para este ano a sua chegada. Ainda sem data definida, espera-se que seja no final do terceiro trimestre que vai começar a ser entregue a todos os que fizeram a sua pré-reserva ao longo dos anos.

Na última reunião anual de acionistas da Tesla, Elon Musk tinha avançado que a sua produção iria entrar em velocidade de cruzeiro. O CEO da empresa tinha estimativas que os números andassem a rondar as 250.000 unidades, mas que poderia crescer e ficar-se entre as 250.000 e 500.000 unidades por ano.

Informações mais recentes, obtidas dentro da lista de fornecedores dos equipamentos da marca mostra uma realidade ligeiramente diferente. Estes dados foram obtidos pelas comunicações da Tesla com os fornecedores do programa Cybertruck, que tem como nome "Projeto Everest", internamente e com os fornecedores.

Primeiras unidades vão estar na rua em agosto deste ano

A Tesla pediu aos seus fornecedores que esperarem encomendas para um volume de produção básico de 375.000 unidades da Cybertruck por ano. No início deste ano e esta valor era de cerca de 200.000 unidades. Além disso, o número está previsto para as linhas de produção funcionarem com 85% de eficiência.

De acordo com as comunicações dos fornecedores, a Tesla prevê ter as primeiras unidades candidatas a lançamento da Cybertruck no final de agosto. Estas unidades são construídas na linha de produção e são a última etapa antes do início oficial da produção.

Com base no cronograma atual, o início oficial da produção está previsto para o início de outubro. O evento oficial da Tesla para entrega das primeiras unidades da Cybretruck apenas para funcionários e membros da empresa, como aconteceu com o lançamento do mais recente veículo da Tesla, o Modelo Y.