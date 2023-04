AirTag ajuda homem a encontrar o seu veículo roubado, mas confronto termina numa morte

As boas práticas indicam que o uso dos dispositivos de localização, como o AirTag, para descobrir e perseguir os ladrões devem ter a presença da polícia. Contudo, tudo isto foi esquecido e o homem roubado matou o suspeito antes das autoridades chegarem ao local.

AirTag condenou o ladrão

O caso passou-se em San Antonio, Texas. Segundo relata a publicação local, My San Antonio, um homem localizou o lugar onde estava o seu carro, através de um AirTag que estava dentro da viatura. Com a app Encontrar, o veículo foi encontrado num shopping do outro lado da cidade.

O homem ligou para o Departamento de Polícia de San Antonio e relatou que a sua carrinha havia sido roubada à porta de casa. Antes que a polícia chegasse ao local, o texano resolveu agir por sua conta e risco, fazendo justiça pelas próprias mãos. Aproximou-se da viatura estacionada no parque do estabelecimento comercial e disparou sobre o suposto ladrão. Andrew John Herrera, 44, morreu com um tiro na cabeça.

A polícia disse que o homem viu a sua carrinha no estacionamento, caminhou até o veículo roubado na tentativa de confrontar a pessoa que estava dentro, e houve algum tipo de desentendimento.

Explica o relatório policial.

Contudo, os dados recolhidos e transcritos não parecem estar devidamente esclarecidos. Aliás, alguns detalhes são um pouco obscuros e a polícia diz que "não pôde confirmar se o homem e o suposto ladrão discutiram".

De acordo com a polícia, a vítima do roubo do carro acreditou que o suposto ladrão estava armado com uma arma, levando a “um tiroteio”. No tiroteio, o suposto ladrão de carros foi baleado e declarado morto.

A polícia disse que, neste momento, acredita que a vítima do ladrão de carros é a única pessoa que efetuou os disparos e não pôde confirmar se havia mais que uma arma encontrada no local do crime. O suposto ladrão, outro homem, foi baleado e declarado morto. A sua identidade não foi divulgada. A vítima do roubo de carro teria permanecido no local do tiroteio, obedeceu à polícia e foi levada sob custódia para interrogatório. O atirador não deve enfrentar acusações, mas ainda decorre uma investigação.

Referiu o porta-voz do SAPD, Nick Soliz.

A força policial alerta para não agir sem a chegada da polícia. Os dispositivos de localização (como o AirTag) poderão ser uma útil ferramenta, mas o confronto com o ladrão poderá ser perigoso. Neste caso, o suposto larápio foi a vítima mortal.