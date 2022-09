Apple Watch salva a vida de um utilizador após o seu coração ter parado 138 vezes em 48 horas

Não há como fugir à realidade dos factos. Os dispositivos que "vestimos" começam a ter uma preponderância grande na vigilância das nossas atividades e na nossa saúde. O Apple Watch é dos mais creditados quando o assunto é salvar vidas. Agora, este smartwatch está de novo referido após o coração de um utilizador ter parado 138 vezes em 48 horas.

David Last diz que se a esposa não lhe tivesse dado o relógio, ele "não estaria aqui". Mas vamos perceber como tudo aconteceu.

Não é por acaso que a Apple tem mais de 100 milhões de Apple Watch ativos e a monitorizar os sinais vitais dos seus utilizadores. São esses sinais que ajudam o software e o hardware dos relógios a detetar anomalias, desvios da normalidade levando os dispositivos a notificar quer o próprio utilizador, quer mesmo as autoridades e equipas de emergência.

O caso de hoje é surpreendente. David Last, um inglês de 54 anos, pai de quatro filhos, atribuiu ao seu Apple Watch o crédito por ainda estar vivo. Segundo informações reveladas ao Independent, o relógio foi determinante para o ajudar numa situação onde o seu coração parou de bater 138 vezes em 48 horas.

Apple Watch: Um presente da esposa que lhe salvou a vida

Conforme é relatado, David, morador em Norfolk, uma região no leste da Inglaterra, recebeu o smartwatch da Apple como presente da sua esposa, Sarah, no seu aniversário em abril.

Quando começou a usar o dispositivo, o Apple Watch começou a dar-lhe avisos de frequência cardíaca anormalmente baixa. Medições tão baixas quanto 30 batimentos por minuto foram registadas quase 3.000 vezes diferentes. A primeira reação do homem foi dizer que o relógio estava com problemas, medições erradas. Mas a sua esposa não ficou satisfeita com a justificação e insistiu para que David fosse a uma consulta com o seu médico.

Eletrocardiograma (ECG) com registo de Holter

Depois de fazer uma ressonância magnética em maio e obter os resultados em julho, Last fez um eletrocardiograma (ECG) com registo de Holter para chegar ao fundo da frequência cardíaca anormal. O hospital, assim que obteve os resultados, tentou entrar em contacto com o paciente. Como David não atendeu de imediato, o hospital teve de insistir, pois tratava-se efetivamente de um caso grave.

Segundo os resultados hospitalares, David tinha um bloqueio cardíaco de terceiro grau assintomático e com risco de vida. Durante o Holter de 48 horas, o seu “coração parou 138 vezes em intervalos de 10 segundos”.

Os médicos conseguiram colocar um pacemaker no seu coração em agosto. Felizmente, o Apple Watch conseguiu alertar as pessoas e mostrar que algo não estava certo. Foram as leituras constantes do relógio que conseguiram perceber a baixa frequência cardíaca. Até então, o homem nunca tinha apresentado qualquer sintoma.

Se ela não me tivesse comprado o Apple Watch no meu aniversário, eu não estaria aqui. Serei eternamente grato a ela por isso. Além de carregá-lo, ele está sempre comigo agora. Não tive nenhum sintoma. Nós até fomos para a Itália durante 10 dias na nossa lua de mel – eu não fazia ideia de que algo estava errado. Até os médicos ficaram surpresos.

Disse David Last que partilhou a sua experiência.

