Uma aventura no fundo do mar, com Under The Waves

Na Gamescom 2022, foi-nos dado a conhecer, Under The Waves, uma aventura melancólica passada nos fundos dos mares que foca o tema da conservação dos oceanos do planeta.

Venham conhecer o que se passa por debaixo destas águas...

Na cerimónia de abertura da Gamescom 2022, foi revelado o jogo desenvolvido pela Parallel Studio e que será distribuído pela Quantic Dream, Under The Waves.

O jogo, tal como os seus criadores o indicam, é uma aventura poética com uma forte densidade narrativa que leva os jogadores à descoberta dos segredos que se passam por debaixo das águas e que funciona como uma forte mensagem sobre a preservação dos oceanos.

O jogo decorre na década de 1970, no qual os jogadores irão seguir as aventuras de Stan, um mergulhador profissional que trabalha para uma companhia petrolífera.

Com a solidão do oceano como companhia, Stan começa a assistir a uma série de vários fenómenos estranhos abaixo da superfície que colocam a sua própria vida em perigo.

Para sobreviver, os jogadores terão de seguir várias manifestações das suas memórias, levando Stan a lutar por se libertar delas e regressar à superfície, ou ficar para sempre preso nas profundezas do mar e da sua alma.

Os jogadores irão pilotar o submarino de Stan por um abismo subaquático e mergulhar para explorar cavernas, destroços e plantas aquáticas enquanto encontram histórias do passado, desperdícios, colecionáveis e muito mais. Pelo caminho, Stan terá de construir também ferramentas e equipamentos para poder avançar mais, sendo que o jogo terá uma componente também de criação e gestão de utensílios.

Under the Waves funciona como um tipo de Carta de Amor aos oceanos do nosso mundo e lança vários avisos sobre a importância da sua conservação. Nesse sentido a Parallel Studio e a Quantic Dream anunciaram uma parceria com a Surfrider Foundation Europe, uma organização não lucrativa responsável pela proteção de laços, rios, oceanos e zonas costeiras.

“Este é o trabalho mais pessoal e mais intenso alguma vez desenvolvido por este estúdio,” revelou Ronan Coiffec, CEO e Game Director da Parallel Studio. “Somos uma equipa indie de uma dúzia de membros, e todos os valores e mensagens que incluimos no jogo, fazemos com intensa paixão. Desde a arte usada no jogo, à escrita da narrativa, passando pela componente sonora todos nós tivemos a oportunidade de deixar a nossa marca pessoal em Under the Waves. Esperamos sinceramente que quem jogue Under the Waves tenha tanto prazer como nós tivemos em produzi-lo”

Under The Waves será lançado no próximo ano para PC, Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One e PlayStation 4.