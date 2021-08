Apple Watch ultrapassa os 100 milhões de utilizadores ativos

O número de utilizadores de um produto é uma das formas mais eficazes de verificar se o mesmo é bom ou não. O Apple Watch passou recentemente um marco muito importante.

Existem agora 100 milhões de utilizadores ativos. E mais de 50 milhões são americanos.

Estes números provêm dos analistas de uma empresa de análise de mercado.

A base de utilizadores do Apple Watch ultrapassou a marca dos 100 milhões pela primeira vez durante o trimestre terminado em junho, capturando a maior parte dos utilizadores de smartwatches a nível mundial.

Disse o Analista Sénior Sujeong Lim. E Lim diz ainda que mais de metade dos smartwatches da Apple estão a ser utilizados nos Estados Unidos da América.

O mandato de Tim Cook no mundo dos Apple Watches

Tim Cook substituiu oficialmente o falecido CEO da Apple, Steve Jobs, há dez anos. O Apple Watch OS ofereceu algumas características extremamente interessantes como a monitorização básica do sono, e também a monitorização do quanto o utilizador lava as mãos.

O Apple Watch é um dos mais significativos novos produtos de hardware do mandato de Cook, e 100 milhões de utilizadores ativos é a prova de que a Apple não está apenas a apostar nas ideias de Steve Jobs.

Contudo, a linha de relógios não está sequer próxima do sucesso do iPhone.

A Apple diz que a base de instalação de aparelhos iOS passou de mil milhões de utilizadores em finais de 2020. E a base de instalação para o iPad foi estimada em cerca de 400 milhões em 2020.

Qualidade premium a preços premium

Ao preço de 299 euros, o modelo SE é considerado o mais barato da linha. No entanto, a Apple tem-se saído bastante bem há vários anos, oferecendo produtos premium a diferentes preços premium. Um exemplo disto é que o iPhone mais barato ainda está a 338 euros.

Atualmente, grande parte dos smartwatches está na categoria abaixo dos 85 euros. Estes são menos avançados do que os produtos da Apple, mas oferecem características semelhantes relacionadas com a saúde como, por exemplo, a monitorização do ritmo cardíaco.