Apple Watch SE: A versão “low cost” do relógio inteligente da Apple

Tal como tinham revelados alguns rumores, a gigante de Cupertino estava a preparar uma versão mais barata do seu o Apple Watch, o relógio inteligente da marca. Denominado do Apple Watch SE, esta nova versão do popular Apple Watch oferece todas as funcionalidades conhecidas a um preço mais simpático.

Conheçam as características desta nova versão do relógio da Apple.

Se nunca comprou um Apple Watch por considerar que era muito caro ou por não ter dinheiro para investir, talvez esse dia tenha chegado. A Apple acabou de lançar uma versão mais barata do relógio inteligente mais vendido em todo o mundo. Ao contrário do que se possa pensar, novo Apple Watch SE oferece todas as funcionalidades conhecidas do “tradicional” Apple Watch.

Segundo revelações da Apple, o Apple Watch SE vem com chip S5, sendo 2 vezes mais rápido que o Apple Watch Series 3. Permite realizar chamadas, enviar mensagens e vem equipado com vários sensores. Esta versão inclui um acelerómetro, sensor de frequência cardíaca, bússola, giroscópio, sensores de movimento, deteção de queda.

De referir que apesar de hardware atualizado, o Apple Watch SE tem o formato do Apple Watch Series 3. O preço deste novo equipamento começo nos $ 279. Destaque ainda para a nova bracelete solo Loop, que é perfeitamente uniforme, sem quebras ou indentações. É apenas um “fita” lisa de borracha flexível. Também existe uma versão para pessoas que desejam alguma textura no pulso. Esta bracelete está também disponível para o novo Apple Watch SE.