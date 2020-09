Chegou o Apple Watch Series 6, a evolução do melhor smartwatch do mercado

Uma das pedras fundamentais do ecossistema Apple é o Apple Watch. Este concentra no pulso do utilizador um equipamento que dá aceso a tudo o que a Apple disponibiliza.

A sexta versão deste relógio foi agora apresentada e traz um conjunto de novidades muito grande. Vamos ver o que a Apple preparou para este seu novo relógio.

A Series 6 do Apple Watch renovou este relógio e dá um passo ainda maior no campo da saúde. A Apple tem agora a leitura da oxigenação do sangue, o que o torna mais útil. Em apenas 15 segundos estes novos sensores podem retirar este valor.

Claro que este será registado e monitorizado periodicamente, para manter os registos e alertar os utilizadores que necessitem de ajuda ou de alerta em caso de problemas.

O ecrã do Apple Watch foi mantido nas suas dimensões, mas agora tem ainda mais brilho para leitura no exterior. Desta forma consegue ser ainda mais útil.

Isto vem do novo S6, o SoC que agora é dedicado a trazer ainda ainda mais processamento a este relógio. A novidade da Apple segue já com o novo modelo.

Claro que a Apple renovou as suas faces de relógio e tem agora muitas novidades importantes nesta área. Surgem novas que dão a hora local em vários pontos do planeta, ajustando-se aos locais onde estão.

Este ecrã é também mais rápido e melhor. Este carregará 20% mais rápido e tem acesso agora ao Wi-Fi 5GHz.

No campo das braceletes a Apple resolveu inovar. Tem agora a Solo Loop, que dispensa qualquer fecho. Esta será completa e adapta-se ao pulso do utilizador. Presente em vários tamanhos e em várias cores, é a maior novidade nesta área.