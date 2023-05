Há vários anos que existe uma discussão, feroz, sobre a necessidade ou não de fechar as apps no iOS e até no Android. Os argumentos têm mostrado que esse é um passo desnecessário e agora há uma nova justificação de um ex-funcionário da Apple que finalmente esclarece tudo.

Foi numa simples resposta a uma publicação do Twitter que mais informações relevantes foram mostradas sobre a necessidade de fechar as apps no iOS. Apesar de muitos insistirem nesta prática, a verdade é que o multitasking do iPhone e outros sistemas da Apple trata destas situações.

Esta surge para mostrar algo que estava a ser pedido e que o Android tem presente. Falamos de um botão para fechar todas as apps que estão a correr em segundo plano e que atualmente o iOS não tem presente. Este será para simplificar o processo de fechar as apps abertas.

Apple will never add this feature because it is not needed.



When I was working at apple, the documentation made a point to be clear apps do not need to be force closed in order to improve performance because they are in a suspended state https://t.co/SldHYpER29 — Vinnie  (@VinnieiOS) May 20, 2023

O argumento de que se consegue poupar bateria e outros recursos cai assim por terra e fica claro que é completamente desnecessário. Tudo é tratado de forma silenciosa e sem que o utilizador tenha presente esta ação, mantendo ao mínimo as ações das apps que estão a correr em segundo plano.

O que este ex-engenheiro da Apple revelou foi que a criadora do iOS nunca vi ter este botão presente. As suas regras são claras e dado que não existe essa necessidade, essa nova proposta nunca vai ser criada para ser usada pelos utilizadores. Não existiria um ganho efetivo se as apps fossem constantemente fechadas.

The main feature of it is to close/restart a app that has issues. If an app doesn't work as expected, people know closing the app in the task manager and open it again will probably fix the issue.



I don't know how I would implement it differently, do you have some suggestions? — DeamBeam (@BeamDeam) May 21, 2023

Apesar destas regras e destes pressupostos, existem situações identificadas para que as apps tenham de ser fechadas. Falamos de comportamentos anormais ou de situações em que as apps devem ser bloqueadas por motivos de privacidade.

Mais uma vez, depois de diversas justificações, volta a ser explicado que as não é necessário fechar as apps que não está a usar no iOS. O multitasking reduz ao mínimo as ações das apps, que assim diminuem os consumos de recursos e associado a isso a poupança de bateria.