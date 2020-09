Apple One: O serviço que agrega todos os serviços da Apple

A Apple tem há alguns anos um conjunto de serviços que têm reforçado o seu ecossistema. Estes estão ainda espalhados de forma não organizada e por isso a Apple quis mudar esta realidade.

Apresentou agora o Apple One, o serviço que agrupa todos os seus serviços. Para além de uma melhor gestão, este permite que sejam geridos de forma mais eficiente os custos de cada um.

Os rumores já tinham dado como certa a chegada do Apple One. Este serviço de agregação das propostas da Apple vem melhorar a forma como os utilizadores.

Inclui os já conhecidos serviços Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus e iCloud. Claro que adiciona também o Apple Fitness Plus, que muitos esperavam.

A sua entrada está no pacote pessoal, onde um utilizador tem um conjunto alargado destes serviços. Por apenas 15 dólares, o utilizador tem acesso ao iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e mais.

Claro que este depois é alargado para um plano familiar, onde todos estes serviços estão alargados a vários utilizadores, por um preço ligeiramente mais elevado.

Com este agrupar de serviços, a Apple consegue dar aos utilizadores preços mais apetecíveis e acesso a todos os serviços que atualmente tem no mercado.