App Atalhos prepara-se para uma renovação com integração de inteligência artificial

Uma das ferramentas incríveis do ecossistema Apple é a app Atalhos. Pois bem, este software é um alvo perfeito para introduzir inteligência artificial. Mas, o que ganhará o utilizador?

IA e Atalhos... recursos infinitos

A Apple está a desenvolver uma nova versão da aplicação Atalhos (Shortcuts), com tecnologia de inteligência artificial integrada na plataforma Apple Intelligence. Esta atualização permitirá criar atalhos através de linguagem natural, tornando a app mais acessível a utilizadores com menos conhecimentos técnicos.

Embora o lançamento estivesse previsto para 2025, poderá ser adiado para 2026, segundo fontes próximas do desenvolvimento.

Esta mudança insere-se na tendência de integrar IA em funções nativas do sistema, abrindo caminho a novas possibilidades de automação e personalização.

Principais novidades da app Atalhos com IA

A renovação visa facilitar a criação de fluxos automáticos por simples descrições verbais. Por exemplo, será possível pedir à aplicação que, ao iniciar uma videoconferência (no Zoom, Teams, Meet ou FaceTime), ative o modo Não Incomodar, reduza o brilho, abra a aplicação Notas, recolha dados dos participantes e, no fim, envie um e-mail com o resumo e tarefas.

Segundo Mark Gurman (Bloomberg), os modelos da Apple Intelligence poderão executar ações dentro de aplicações — como iniciar playlists ou comandos específicos — apenas com instruções simples, eliminando configurações manuais complexas.

Uma tendência generalizada

Este movimento acompanha uma tendência mais ampla no setor, onde empresas como a Microsoft já oferecem PCs com IA (Copilot+) capazes de responder a linguagem natural. Também se está a estudar a adoção de padrões abertos como o MCP, que permitem ligação entre assistentes e apps de terceiros.

Embora a Apple ainda não tenha confirmado se aderirá ao MCP, irá permitir a integração dos seus modelos de IA por parte de programadores externos, a partir da WWDC 2025, o que trará funções como resumo automático de texto e criação de ações personalizadas para outras aplicações.

Lançamento e previsões

A apresentação oficial da nova versão da app Atalhos deverá ocorrer na WWDC 2025, com uma demonstração pública das suas capacidades. Contudo, a implementação final poderá prolongar-se até 2026 devido à complexidade do desenvolvimento.

Esta reformulação está integrada num esforço mais vasto da Apple, que incluirá uma Siri potenciada por modelos linguísticos avançados, novas funcionalidades de saúde assistidas por IA e chatbots com acesso à internet — tudo para posicionar a marca ao nível de concorrentes como o ChatGPT.

Com esta evolução, a próxima geração dos Atalhos promete democratizar a automação: bastará uma frase para criar rotinas personalizadas, enquanto os programadores terão novos meios para integrar a IA no ecossistema Apple.