The Cruel King and the Great Hero recebe novo trailer

No início deste mês, viemos dar conhecimento de The Cruel King and the Great Hero (ver aqui), uma aventura com o selo de qualidade da NIS America e que merece a pena manter debaixo de olho.

Agora, chega-nos um novo trailer do jogo, dedicado à sua narrativa.

Recentemente, a NIS America disponibilizou um trailer para o jogo, que mostra um pouco mais da história que envolve o jogo. Venham ver:

Neste novo vídeo, vamos explorar um mundo encantador, onde vamos poder conhecer personagens estranhas e muito peculiares, descobrindo pelo caminho, os verdadeiros significados do heroísmo e da amizade.

The Cruel King and the Great Hero conta a história de uma menina (Yuu), filha de um herói corajoso que derrotou um dragão chamado de Rei Cruel (Cruel King). No entanto, em vez e o matar, esse herói apenas lhe cortou um dos seus dois chifres, fonte do seu poder. Desde então o dragão tem sido um fiel protetor da sua filha.

Até agora! Um mal antigo surge no horizonte e juntos vão ter de usar a sua confiança e amizade para o ultrapassar.

Uma aventura repleta de magia, amizade e ação criada diretamente da mente de Sayaka Oda, realizador por detrás de The Liar Princess e the Great Prince. Pelas imagens já disponibilizadas é-nos permitido ver que o estilo artístico mais delicado do jogo ajudará a fazer do jogo, uma aventura ternurenta e repleta de emoção.

The Cruel King and the Great Hero chega no início de 2022 à Nintendo Switch e Playstation 4, ao mercado ocidental, uma vez que já se encontra disponível no Japão.