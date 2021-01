A Apple tem no iPhone um dos seus melhores ativos. Ao longo dos anos tem aprimorado a sua oferta, tornou-a cada vez melhor e com mais funcionalidades. Estas suas caraterísticas são uma das razões para as suas elevadas vendas.

Este é um número que não para de crescer e a Apple revelou mais um número importante. Na apresentação de resultados revelou que são mais de mil milhões de iPhones ativos e a funcionar, um número que é um novo máximo.

Resultados únicos da Apple

As últimas hora têm sido de resultados muito importantes para a Apple. A sua apresentação de resultados revelou que voltou a bater os seus recordes de receitas. Este era um valor esperado, mas que só agora foi confirmado nos 111,4 mil milhões de dólares.

Nessa mesma apresentação o Tim Cook revelou um número importante e que mostra a importância da empresa. Foi o CEO da empresa que durante a apresentação dos números anunciou que atualmente estão 1,65 mil milhões iPhones ativos e em funcionamento.

Números importantes de iPhones ativos

Este valor, mesmo sendo já esperado há algum tempo, mostra a importância deste smartphone no universo da Apple. Foi em 2016 que foi anunciado que tinha sido ultrapassada a marca dos mil milhões de smartphone vendidos.

Depois disso, e já em 2019, a Apple revelou que tinha ultrapassado os 900 milhões de iPhones ativos. Como podemos ver agora, o ritmo não abrandou. Segundo a empresa, um smartphone que tenha sido ligado a um dos seus serviços nos últimos 90 dias.

Valores que não vão parar de crescer

Dados recentes davam conta de que a Apple ultrapassaria os 1,9 mil milhões e iPhones vendidos no final do ano passado. Este número acabou por não ser revelado ou confirmado. Dados este valor, fica claro que ainda muitos iPhones mais antigos estarão ainda no ativo.

São valores interessantes e importantes, e que mostram a relevância dos iPhones no universo Apple. Somam-se a resultados financeiros únicos e que a tornam uma das maiores empresas do planeta.