WhatsApp adiciona autenticação biométrica às suas versões para web e desktop

Apesar de estar a passar por um momento mais conturbado, o WhatsApp ainda é a plataforma de comunicação online mais popular da Internet. Segundo os últimos números conhecidos, existem mais de 2 mil milhões de utilizadores a trocar texto, fotos, vídeos e todo o tipo de ficheiros. Assim, o Facebook está a mudar alguns aspetos nesta app de mensagens e anunciou um novo ajuste nos mecanismos de segurança e privacidade.

Agora, o utilizador terá disponível um novo recurso biométrico para trazer uma nova camada de autenticação e segurança ao serviço nas versões para web e desktop.

Acesso ao WhatsApp com a leitura do rosto ou do dedo

Conforme sabemos, para termos acesso ao WhatsApp via web, temos de apontar a câmara do nosso smartphone, com a respetiva conta autenticada do WhatsApp para um código QR na plataforma online. Contudo, a partir de hoje, já será possível que os utilizadores possam adicionar uma digitalização da impressão digital, do rosto ou da íris para usar o WhatsApp no ​​desktop ou na web.

Estes dados ficam vinculados ao dispositivo móvel, que será usado e, combinação com o tal código QR.

Este recurso chega-nos à boleia do que o WhatsApp descreve como uma “atualização visual” da página da web do WhatsApp nas aplicações Android e iOS para vincular e gerir dispositivos ligados à nossa conta. A empresa sugere que haverá mais atualizações em breve.

Assim, e a partir de agora, para ligar a nossa conta a um iPhone ou Android, será necessário autenticar-se com recurso a dados biométricos, isto é, teremos de usar o Face ID ou o Touch ID.

Usar o Face ID ou Touch ID

Quando implementado, este recurso será requisitado aos utilizadores antes que uma versão desktop ou web possa ser vinculada a uma conta da app móvel. Mas atenção, o código QR não desaparece. Esta é uma segunda etapa que os utilizadores terão de realizar para garantir ainda mais segurança.

Basicamente, estamos a usar um método de duas etapas de autenticação (2FA), tal como fazemos para usar a app móvel WhatsApp hoje.

O WhatsApp diz que no iPhone, este recurso funcionará com todos os dispositivos que operam com iOS 14 e superior com Touch ID ou Face ID. Contudo, no Android, a novidade funcionará em qualquer dispositivo compatível com autenticação biométrica (desbloqueio facial, desbloqueio de impressão digital ou desbloqueio de íris). As instruções completas sobre como ligá-lo estão aqui.

Segundo o Facebook, a novidade já começou a ser disponibilizada aos poucos. Os utilizadores deverão todos receber “nas próximas semanas”.

