Os rumores estavam a circular e prometiam um trimestre com lucros extraordinários para a Apple. Especulava-se que pela primeira vez a marca iria ultrapassar os 100 mil milhões de dólares de receita.

Pois esse momento chegou e foram revelados finalmente os resultados fiscais do último trimestre de 2020. Confirma-se que foram de recorde e foram mesmo ultrapassados os 100 mil milhões de receita.

De forma constante, e mesmo num cenário de pandemia, a Apple não parece abrandar no que toca à venda dos seus equipamentos e dos seus serviços. Esperava-se que o último trimestre de 2020 fosse excecionalmente lucrativo para a empresa, por resultado das vendas do Natal.

Numa apresentação feita há momentos, a Apple confirmou estes números e apresentou os seus resultados financeiros. Revelou que nesse período teve uma receita recorde de 111,4 mil milhões de dólares. Isto representa um crescimento de 21% face ao mesmo período do ano anterior.

Em termos práticos, temos vendas de 65,6 mil milhões de dólares no iPhone, 8,68 mil milhões nos e 8,44 mil milhões no iPad. Em termos de vestíveis temos 12,97 mil milhões de dólares, suplantados pelos 15,76 mil milhões dos serviços. Este último continua a ser responsável por uma parte grande dos excelentes resultados.

Tendo chegado mais tarde que o normal ao mercado, havia muita dúvida sobre as prestações de vendas do novo iPhone 12. A verdade, como se pode ver nos 65,6 mil milhões de dólares de receita é bem clara. O valor máximo anterior era de 61,58 mil milhões no último trimestre de 2017.

Também os Mac tinham muito a mostrar, em especial os novos equipados com o SoC M1. Não desiludiram e os 8,68 mil milhões revelam isso. Também o iPad, cada vez mais procurado durante a pandemia cresceu nas suas vendas. Estes dois tiveram crescimentos ano a ano de 41% no caso do iPad e 21% no caso dos Mac.

Os AirPods, AirPods Pro e Apple Watch continuaram com um bom desempenho, crescendo nas vendas. No campo dos serviços, e mesmo com a Apple a aumentar os períodos de testes, o desempenho foi muito bom. A provar isso estão os 15,76 mil milhões de receitas.

Fica assim confirmado o que muitos vinham já a afirmar a alguns dias. A meta dos 100 mil milhões de receita foi largamente batida e mostram o bom momento da empresa numa altura de muitas incertezas.