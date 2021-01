COVID-19: Testes via anal avançam na China (mas com limitações)

Quando se ouve falar na China rapidamente nos lembramos da pandemia! Aparentemente tudo começou por lá, mas depois o país passou a ser um exemplo para o resto do mundo.

Agora, com o número de casos a aumentar, as autoridades chinesas estão já no terreno e a administrar testes anais para controlar a COVID-19.

China já faz testes à COVID-19 via anal…

Depois de várias imagens a circular na internet que indicavam, a título de gozo, que os testes à COVID-19 deviam ser anais, eis que chega uma novidade da China. De acordo com as informações à estação CCTV, as autoridades chinesas referem que este tipo de testes à COVID-19 são mais eficazes que as tradicionais zaragatoas.

De acordo com o jornal Global Times os testes via anal só avançaram para a população no geral depois de uma experiência numa escola de Pequim que envolveu mais de mil professores, funcionários e alunos.

Segundo a CCTV, por agora apenas submetidos a testes à COVID-19 por via anal moradores de vários bairros de Pequim onde foram descobertos casos recentemente da doença. Está também a ser imposta a pessoas em quarentena obrigatória em hotéis, incluindo viajantes vindos do exterior.

Segundo Li Tongzeng, do Hospital You’ an de Pequim, o método dos esfregaços anais para detetar a COVID-19 “pode aumentar a taxa de deteção de pessoas infetadas”, pois os vestígios do vírus permanecem mais tempo no ânus do que no trato respiratório, disse à CCTV. Apesar dos bons resultados, a opinião não é propriamente unânime.

O Ano Novo Lunar, em que há várias festividades, está próximo e nesse sentido as autoridades começam a limitar as ações. Quem chega à China deve apresentar vários testes negativos e mesmo assim terá de ficar em quarentena num hotel definido.

Na rede social Weibo já há vários relatos de utilizadores e também aqui as opiniões dividem-se! Há quem diga que este método leva a um “Baixo sofrimento, mas humilhação é extrema”…