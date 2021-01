Apple prepara-se para revelar o seu primeiro trimestre com US $100 mil milhões de receita

O último trimestre é muito importante para a Apple, pois além de mostrar as novidades mais relevantes, inclui o período com mais vendas. O ano de 2020 foi para a Apple um bom ano. Contudo, os últimos meses trouxeram muitas novidades tecnológicas e suspeita-se que se tenham traduzido em vendas fantásticas com receitas recorde.

Segundo um relatório do jornal online empresarial de Londres, LondonlovesBusiness, a empresa de Cupertino estará a preparar-se para revelar o seu primeiro trimestre com 100 mil milhões dólares em receitas.

Será um novo recorde nos resultados da Apple para o trimestre?

Em 2019, este trimestre trouxe à Apple um novo recorde. Portanto, o último trimestre do ano teve de receitas 91,82 mil milhões de dólares. Assim, o mesmo período em 2020 poderá ter, pela primeira vez, receitas de mais de 100 mil milhares de dólares.

Conforme foi anunciado, a Apple irá apresentar o relatório de contas no próximo dia 27 de janeiro. Segundo a LoveLondonBusiness, de facto, a empresa pode anunciar receitas recorde nas vendas, atingindo mais de 100 mil milhões de dólares pela primeira vez na sua história.

Russ Mold, diretor de investimentos da AJ Bell, disse que, se a empresa atingir a monstruosa cifra de 102,6 mil milhões, equivaleria a um crescimento de vendas de 12% de um ano para o outro, no mesmo período.

O relatório cita o lançamento do iPhone 12 da Apple e prevê aumentos percentuais de dois dígitos nas vendas de serviços, vestíveis e acessórios.

Dentro de dias, a Apple anunciará os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2021, que inclui a temporada de compras do natal, um aumento de 12% face ao mesmo período de 2019. A receita deverá aumentar mais de 11% face ao mesmo período do ano anterior para 102,3 mil milhões de dólares, refletindo a crescente procura pela sua linha de novos modelos iPhone 12 5G.

Refere também o relatório LLB publicado no investing.com.

iPhone 12, Apple Watch 6, AirPods Max, HomePod mini

Estes são alguns dos produtos-chave para o sucesso da Apple. Contudo, os serviços estão igualmente no topo dos produtos que mais receita gera à Apple. A estratégia em ano de grandes dificuldades de fabrico, como foi o primeiro semestre de 2020, pode ainda tornar mais surpreendente este valor de receita.

O ano começou com o anúncio do iPhone SE de segunda geração e dessa altura até ao final do ano a empresa não parou. Contudo, com a fasquia tão alta e ainda com tempos difíceis no horizonte, como será 2021?

