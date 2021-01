Buried in Ice, uma história de terror no gelo

Quem apreciou o filme The Thing (de Jonh Carpenter), vai certamente gostar de saber do desenvolvimento de Buried in Ice, o próximo jogo da Liquid Engine Development e que bebe influências no filme.

Como já podem ter percebido pelas influências do jogo, trata-se de um título de terror psicológico que se passa no gelo da Antártida.

O filme The Thing, realizado por John Carpenter, bebeu inspiração no livro “Who Goes There?” entre outros e é considerado por nuitos críticos, como uma das obras-primas de ficção da 7ª Arte.

Com Kurt Russel como ator principal, The Thing decorre no inferno gelado da Antártida, local onde uma equipa de uma estação cientifica americana se vê a mãos com uma entidade estranha.

Buried in Ice surge no momento seguinte aos eventos de The Thing. Sendo o único sobrevivente da base norte-americana que foi atacada pela entidade alienígena, o jogador vê-se acusado de ter sido ele a destruir a base e ter provocado a morte dos seus companheiros.

Os jogadores terão de saber trabalhar em equipa e um dos principais fundamentos do filme, mantém-se: evitem ficar sozinhos durante muito tempo.

Não confiar em ninguém é também outro dos cuidados a ter no jogo.. A Coisa pode estar em qualquer pessoa, e a confiança pode ser uma sentença de morte.

O jogo é um survival, ou seja, além de fugir e lutar contra o ser que nos persegue, o jogador também terá de conseguir manter-se vivo. E isso passa, por exemplo, por encontrar comida, conseguir manter-se quente ou descobrir peças que lhe permitam a criação de armas.

Além da saúde física, também a manutenção da saúde mental será importante. Se o jogador ou outro elemento do seu grupo, começarem a ceder ao stress, poderão haver confrontos, destruição de equipamentos importantes para a sobrevivência ou mesmo suicídio.

Cada decisão conta para o derradeiro objetivo: sobreviver. E as decisões podem ser das mais simples até às mais complexas moralmente. Por exemplo, o jogador pode decidir sacrificar todos os elementos da sua equipa para se safar, ou por outro lado, pode tentar salvar todos. Seja como for, decisões terão de ser tomadas e cada uma acarretará um resultado.

Buried in Ice está em desenvolvimento tanto para PC como para consolas. Ainda sem data concreta de lançamento.