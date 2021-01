SpaceX comprou duas plataformas de petróleo para converter em bases de lançamento

Elon Musk é arrojado nos seus projetos e não olha a meios para atingir os objetivos. Como tal, nos projetos onde investe o seu tempo e dinheiro, o multimilionário procura ter no seu ecossistema tudo o que necessita. Neste caso em particular, a empresa espacial de Musk, a SpaceX, quer ter no meio do mar plataformas de lançamento. Assim, dali, as naves partirão do mar até Marte… ou mais além!

Para arrancar com mais este projeto, a SpaceX comprou duas plataformas petrolíferas situadas no Golfo do México.

SpaceX compra plataformas petrolíferas para lançar naves para o Espaço

A próxima nave espacial da SpaceX está a ser desenvolvida no Texas. O CEO Elon Musk revelou anteriormente que a empresa planeava construir bases flutuantes para as operações desta nave. À procura de quem possa trazer conhecimento nesta área, a empresa publicou um anúncio de emprego onde refere querer contratar um engenheiro de operações offshore. Este novo cargo será para supervisionar o desenvolvimento de novas estruturas.

A SpaceX comprou duas plataformas de petróleo para converter para este propósito. Esta informação foi confirmada pela CNBC.

As plataformas foram chamadas de Deimos e Phoibos pela SpaceX, que são os nomes das duas luas de Marte. Além disso, foram originalmente projetadas para perfuração offshore em águas profundas, até uma profundidade máxima de 2,6 km. Conforme foi dado a saber, estas estruturas estão localizados atualmente em Brownsville, uma cidade portuária no Golfo do México, perto do local de desenvolvimento da nave espacial da SpaceX.

Estas embarcações medem 73 m por 78 m e, em teoria, serão reaproveitadas para apoiar o lançamento da nave estelar (e talvez a aterragem de volta à Terra, devido ao seu design reutilizável). Até agora, a SpaceX tem lançado e pousado os seus protótipos de nave estelar em terra no seu local de Boca Chica, embora só tenha feito voos de baixa altitude até agora.

SpaceX quer infraestruturas para construir um porto espacial moderno

A empresa também opera dois navios drones, com cerca de 90 metros de comprimento por 52 metros de largura, como bases de pouso flutuantes autónomas para os seus atuais boosters Falcon 9.

Além do anúncio do engenheiro, a SpaceX publicou um outro. Assim, agora procura um gestor de desenvolvimento para “resort”. Segundo a informação, este cargo seria para transformar as instalações no sul do Texas num “porto espacial do século XXI”. O requisito essencial é ter experiência neste tipo de estruturas.

